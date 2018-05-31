美專家：川金會開得成 但難達預期成果

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）創辦人布瑞莫（Ian Bremmer）下午在一場新書討論會上說，川普常擅自行事，如退出伊朗核子協議、巴黎氣候協定，但川普無法單槍匹馬和北韓談協議，需要南韓、中國等多方參與，「我不認為川普有願意或能力做到這件事」。

美國總統川普原定6月12日在新加坡會晤北韓領導人金正恩，但川普上週先是喊卡，之後又改口可能如期舉行。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今晚在紐約與金正恩左右手金英哲會面，雙方希望化解非核化產生的歧見，推動峰會舉行。

（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）「川金會」一波三折，能否如期舉行仍不確定。美國政治學家布瑞莫認為，這場峰會開得成，但因為美方內部意見分歧、不知道自己想要什麼，「川金會」恐難達預期成果。

布瑞莫預期，「川金會」最終可能舉行，但恐怕達不到預期成果，部分原因在於美方不知道自己想要什麼，蓬佩奧與白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）意見分歧，川普時常改變心意，川普政府與其他國家合作的意向也有限。

川普先前決定見金正恩，事前未知會日本，之後臨時喊卡，又沒有先告知日本與南韓。布瑞莫說，這些作為都損害亞洲盟友對美國的信任。

談到美中貿易戰，布瑞莫認為「打不起來」。

他表示，中國知道避免貿易戰對自己有利，因此嘗試收買川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）與夫婿庫許納（Jared Kushner），也願意買更多美國商品，縮小美中貿易逆差。這都顯示中國極力避免緊張加劇，防止貿易戰爆發。

川普政府在貿易議題上，多次指控中國竊取美國智慧財產權，但布瑞莫認為，美中之間關鍵問題並非智財權，而是中國竊取美國的策略。

他表示，美國之所以能成為當今世界強權，就是倚靠二戰後幫助西歐重建的「馬歇爾計畫」，使相關國家與美國結成同盟。蘇聯瓦解後，美國選擇不實行蘇聯版馬歇爾計畫，中國卻計劃砸下馬歇爾計畫7倍的費用推動「一帶一路」。

布瑞莫說：「美國把自己的策略拱手讓給中國，是很羞恥的事。」

他認為，美國在國際體系的地位已崩解，「美利堅治世」（Pax Americana）等地緣政治秩序已成往事。川普使得美國與泛太平洋國家的關係變差，美國在世界舞台上的權力弱化，中國未來6年對全球的影響力將比現在增加很多。（編輯：屈享平）1070531