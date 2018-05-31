蕉價暴跌不苦農民所苦？北農吳音寧遭爆料高雄爽吃魚翅

北農總經理吳音寧爭議再起。國民黨內湖、南港區市議員參選人游淑慧今（ 31 ）日在個人臉書爆料，當香蕉批發價 1 公斤剩下 5 、 6 元，農民含淚採收的時候，台北農產運銷公司總經理吳音寧竟在 5 月 11 日前往高雄爽吃魚翅，讓游淑慧感嘆搖頭。
北農總經理吳音寧，日前利用總經理業務費購買蔬菜殘貨送回家鄉彰化溪州，遭民眾檢舉「公器私用」，台北地檢署以「他」字案進行調查。市議員參選人游淑慧今天加碼爆料， PO 出吳音寧於 5 月 11 日在高雄吃魚翅的照片，並留言「今日的音寧好食魚翅宴」。
▲游淑慧在臉書爆料，吳音寧在香蕉批發價 1 公斤剩下 5 、 6 元時，於高雄吃魚翅。（圖／翻攝自游淑慧臉書）
游淑慧表示，自己真的不太了解這位「高薪實習生」的工作日常，「她不是農運最前線？她不是苦農民所苦，花 19000 買殘貨送給溪洲長輩的吳音寧嗎？姑且不論保育的問題，不知道這一碗魚翅又可以買多少香蕉？ 5 月 9 日吳音寧還在臉書大談北農的基層有多麼辛苦，所以為北農加薪！ 5 月 11 日，她就在高雄吃魚翅⋯」
游淑慧也提到蔡英文總統日前吃法國料理挨轟、李應元吃魚翅道歉…，相較於吳音寧的日子，真的是冤枉了。網友們則紛紛留言大酸「我們不一樣」、「農青還不知不要吃魚翅？」「常常被罵，來碗魚翅補補身子，不行嗎？」