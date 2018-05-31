蕉價暴跌不苦農民所苦？北農吳音寧遭爆料高雄爽吃魚翅

北農總經理吳音寧爭議再起。國民黨內湖、南港區市議員參選人游淑慧今（ 31 ）日在個人臉書爆料，當香蕉批發價 1 公斤剩下 5 、 6 元，農民含淚採收的時候，台北農產運銷公司總經理吳音寧竟在 5 月 11 日前往高雄爽吃魚翅，讓游淑慧感嘆搖頭。

北農總經理吳音寧，日前利用總經理業務費購買蔬菜殘貨送回家鄉彰化溪州，遭民眾檢舉「公器私用」，台北地檢署以「他」字案進行調查。市議員參選人游淑慧今天加碼爆料， PO 出吳音寧於 5 月 11 日在高雄吃魚翅的照片，並留言「今日的音寧好食魚翅宴」。