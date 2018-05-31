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中央社

蓬佩奧和金英哲大啖牛排 搶救川金會

中央社2018/05/31 13:15
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和北韓領導人金正恩左右手金英哲今天在紐約會面，晚餐大啖牛排之際，試圖搶救將於下個月舉行的川金會。

法新社報導，金英哲是18年來到訪美國最高層級的北韓官員。

金英哲和蓬佩奧在曼哈頓東區一名美國外交官的公寓，共進約一個半小時的晚餐。明天會再舉行兩場會議。

蓬佩奧被記者問到關於工作晚餐的問題時，他說：「一切都很好。」他之後也發推文說：「今晚在紐約與金英哲有很好的工作晚餐，菜單上有牛排、玉米和起司。」

這是蓬佩奧和金英哲兩人第3度會面，他們正努力敲定川金會相關規劃。擬6月12日舉行的川金會，目的在結束一度讓朝鮮半島面臨戰火再起威脅的核子僵局。

美國一名資深官員表示：「他們會面是為了討論，剩下兩週時間還有什麼需要做的。」一名國務院資深官員則告訴美國有線電視新聞網（CNN），今天的晚餐給兩人加深關係和討論準備工作的機會。

國務院公布蓬佩奧面帶微笑與金英哲握手、跟金英哲等人敬酒的照片。晚餐菜單內容為布拉達乳酪沙拉、菲力牛排佐玉米泥、燙根芹菜和炒波菜，點心有香草冰淇淋。

蓬佩奧與金英哲明天會面結束後，將會召開記者會。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）應北韓外長李勇浩（Ri Yong-ho）邀請，今天抵達北韓進行訪問，可能討論核計畫。蓬佩奧今天首度與拉夫羅夫通電話。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1070531

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