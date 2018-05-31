蓬佩奧和金英哲大啖牛排 搶救川金會

（中央社紐約30日綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和北韓領導人金正恩左右手金英哲今天在紐約會面，晚餐大啖牛排之際，試圖搶救將於下個月舉行的川金會。

法新社報導，金英哲是18年來到訪美國最高層級的北韓官員。

金英哲和蓬佩奧在曼哈頓東區一名美國外交官的公寓，共進約一個半小時的晚餐。明天會再舉行兩場會議。

蓬佩奧被記者問到關於工作晚餐的問題時，他說：「一切都很好。」他之後也發推文說：「今晚在紐約與金英哲有很好的工作晚餐，菜單上有牛排、玉米和起司。」