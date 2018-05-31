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台灣好行宜蘭壯圍沙丘線 6月1日上路

中央社2018/05/31 13:13
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）交通部觀光局將從6月1日起推出「台灣好行－壯圍沙丘線」，停留點包含4月底剛開幕的宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區、烏石港、蘭陽博物館等景點，方便暢遊宜蘭海岸線。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天表示，隸屬交通部觀光局的宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區，由知名建築師黃聲遠以綠建築工法打造，融合宜蘭的地景環境，保留壯圍沿岸連綿的沙丘景觀及獨特的動植物生態，園區自4月底開幕以來，遊客絡繹不絕，已成為民眾到訪宜蘭的新亮點。

東北角風管處為讓遊客方便暢遊這處新園區還有宜蘭景點，6月1日起，推出連結宜蘭轉運站到頭城火車站之間的「台灣好行－壯圍沙丘線」（綠18公車），沿線行經宜蘭火車站（幾米廣場）、壯圍沙丘旅遊服務園區、永鎮濱海遊憩區、大福海濱遊憩區、頭城濱海森林公園（八角瞭望台）、大坑觀景台與烏石港（蘭陽博物館）等網紅拍照打卡的必訪景點。

每日發車時間為上午8時30分至下午4時30分，平日每60分鐘一班車，假日每30分鐘一班車。票價部分，全程採二段次計費（以壯圍沙丘園區為分段點），每段次全票新台幣20元。

此外，為了讓遊客以最划算的價格體驗宜蘭海岸新亮點，6月7日將開賣「台灣好行－壯圍沙丘線」5款全新套票，結合沿線商家優惠，包含龜山島海景下午茶、壯圍穀倉伴手禮、宜蘭濱海自行車輕旅行等套裝遊程，只要小資價149元起，詳情可在東北角風管處官網或台灣好行官網查詢。（編輯：梁君棣）1070531

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