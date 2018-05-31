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中央社

移盟盼新經濟移民法別打假球 籲修移民法規

中央社2018/05/31 13:20
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒、潘姿羽台北31日電）世新大學社會發展研究所教授夏曉鵑今天說，政府推動新經濟移民法，但移民人權沒受到適當保障。她認為婚姻移民部分的移民法規也要修改，否則無法達成留下外籍人才目的。

行政院15日宣布「新經濟移民法」草案規劃重點，其中瞄準留用外籍中階技術人才，在不影響國內就業和薪資水準前提下，優先留用在台多年的僑外生和在台工作多年的中階技術人才。

「移民／住人權修法聯盟（移盟）」上午在立法院召開記者會。夏曉鵑說，移盟過去對於移民相關法規有相當多的批評，在行政院記者會後，也透過不同管道接觸國家發展委員會，因為移盟認為新經濟移民法對於移民人權並沒有受到適當的保障，尤其外籍人士和台灣人結婚後成為外配，受到移民法、國籍法，種種外配束縛所限制。

她說，要讓外籍人才留下，就要改善既有的移民法規，希望國發會不是打假球，但就目前釋出的訊息看來，並無法造成外籍人才留下來的目的。

國發會副主委高仙桂說明，新經濟移民法為特別法，目的是要補足人才及人力的缺口，對象相當明確，希望延攬一般專業人才、中階技術人力等工作以及投資性質的移民，除了補足缺口，也能改善人口結構。

由於婚姻移民主要由內政部主管的入出國及移民法規範。官員表示，政府過去對於保障新住民的權利不遺餘力，除了在入出國及移民法現有相關保障，也設置新住民發展基金，對於移盟的訴求，會再進一步盤點，未來修正入出國及移民法時，會納入考量。

夏曉鵑呼籲，政府應修改移民法，刪除各種不合理、歧視的規定，才能真正吸引外籍人才。（編輯：張均懋）1070531

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