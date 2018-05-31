移盟盼新經濟移民法別打假球 籲修移民法規

（中央社記者蘇龍麒、潘姿羽台北31日電）世新大學社會發展研究所教授夏曉鵑今天說，政府推動新經濟移民法，但移民人權沒受到適當保障。她認為婚姻移民部分的移民法規也要修改，否則無法達成留下外籍人才目的。

行政院15日宣布「新經濟移民法」草案規劃重點，其中瞄準留用外籍中階技術人才，在不影響國內就業和薪資水準前提下，優先留用在台多年的僑外生和在台工作多年的中階技術人才。

「移民／住人權修法聯盟（移盟）」上午在立法院召開記者會。夏曉鵑說，移盟過去對於移民相關法規有相當多的批評，在行政院記者會後，也透過不同管道接觸國家發展委員會，因為移盟認為新經濟移民法對於移民人權並沒有受到適當的保障，尤其外籍人士和台灣人結婚後成為外配，受到移民法、國籍法，種種外配束縛所限制。