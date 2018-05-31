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今年3-4月期統一發票 開出15張千萬、12張兩百

鉅亨網2018/05/31 13:31
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財政部今 (31) 日下午將公布統一發票中獎清冊，根據初步統計，今 (2018) 年 3、4 月期的統一發票共開出 15 張千萬特別獎發票，以及 12 張 200 萬元發票，其中 200 萬元較上期多開出了 3 張，民眾自 6 月 6 日起可兌獎，領獎期限至 9 月 5 日止。

今年 3、4 月統一發票中獎號碼，獎金 1000 萬元的特別獎中獎號碼為 12342126；獎金 200 萬元的特獎中獎號碼為 80740977；3 組頭獎的中獎號碼分別為 36822639、38786238、87204837；增開 2 組獎金 200 元的六獎，中獎號碼為 991、715。

根據各超商自行公布的中獎訊息中，已知 15 張千萬中獎發票中，2 張開在全家超商，分別在台中建民店購買礦泉水、員林正新店購買刮鬍刀；另有 3 張開在統一超商，分別在新竹縣新豐鄉新高湖門市花 9038 元預購甜點、在新北市五股區弘龍門市花 135 元買飲料，以及在高雄市左營區立文門市消費 169 元。

至於 200 萬元中獎發票中，1 張開在全家超商，即在水上福德店購買 10 元的養樂多；統一超商也開出 1 張，中獎人在桃園市龜山區長林門市消費 70 元。

此外，財政部指出，1-2 月期統一發票仍有 5 張千萬中獎發票沒人兌領，分別在台中市大肚區榮華街全聯用 350 元購買食品、南投線埔里鎮信義路麥當勞購買 40 元大杯零卡可樂、台南成大醫院內杏一醫療用品門市 35 元購買男用尿壺發票、在高雄市左營區速鐵門市花 25 元購買鮪魚飯糰，以及在統一超商新北市板橋區國庭門市購買 19 元旺旺仙貝。

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