AV女優想和「同事」拼床技　拍完片還要上學直呼辛苦

24歲日本AV女優彩美旬果擁有火辣身材，入行6年的她拍過的作品超過90部，也曾多次來台會見台灣粉絲，人氣頗高，但在AV界已算是「學姐」的她，竟表示自己從來沒看過AV，還說剛入行時，曾從早上7點工作到隔天凌晨5點，收工後還要接著去上學，直說：「真的很辛苦」！

彩美旬果透露會入行就是想要得到關注，她說：「當初想要成名所以選擇拍AV，現在可以到處曝光，我覺得很滿足。」但她表示從未看過好友拍的AV作品，「偶爾會為了參考看一些前輩的試看片，但我平常是不看AV的。」她自曝在拍AV之前只看過哥哥房中的成人漫畫，對於AV還懵懵懂懂。



▲彩美旬果入行6年，拍攝超過90部作品。（圖／翻攝彩美旬果推特 , 2018.05.31）

回想還是新人的時候，彩美旬果記得第一支作品還算正常，第二支就拍得很激烈，從早上拍到隔天凌晨，當時還是學生的她拍完還得去學校上課，直呼很辛苦，不過最累的還是「變換體位」，她還呼籲後輩女優：「不要太拚命，會弄壞身體喔！」她還自曝14歲就破處，也盼未來能和25歲的小島南拼「床技」，不過她也嬌羞地坦言從沒和對方坦誠相見過，「（到時候）我可能會不敢看！」



▲彩美旬果表示自己從沒看過AV。（圖／翻攝彩美旬果推特 , 2018.05.31）