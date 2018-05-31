用電大戶節電措施 政院：供電絕不會減少

（中央社記者顧荃台北31日電）行政院發言人徐國勇今天表示，今年夏天擬要求用電大戶配合節電5%，但這是指節電達標將提供回饋獎勵，並不是供電只供應95%，仍然是100%供電，對廠商的運轉跟營業不會有影響。

徐國勇上午出席行政院院會後記者會時表示，工業用電大戶實施節電新措施不是指只供電95%，供電絕不會減少，仍然是100%供電，絕對不縮水，對廠商的運轉跟營業不會有任何影響。

徐國勇指出，節電5%指的是，台灣電力公司預估備轉容量率低於90萬瓩，供電吃緊的狀況下，會提早一天先向用電大戶預告，希望他們節電5%，若有達到節電5%目標，將回饋電費；如果沒做到，將加收電費，但供電並不會減少。