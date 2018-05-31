慈母罹病 4千金爭搶切肝割腎救母

經過評估配對，最適合由蘇家小妹捐出肝臟，蘇家二姊捐出腎臟，高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆帶領移植團隊，進行活體肝腎雙移植手術，術後十分順利，蘇蔡秀枝今天帶領3個寶貝女兒向醫療團隊致謝。

62歲蘇蔡秀枝因肝硬化、腎衰竭，今年3月住進高雄長庚醫院，命在旦夕，要救回性命唯有換肝換腎，並由醫師評估配對，蘇家4個女兒都爭相參與評估，每個人都願意切肝割腎救母。

（中央社記者陳朝福高雄31日電）「當年連生4個女兒，心裡確實有些灰心。」因肝硬化、腎衰竭獲女兒捐肝、捐腎救回一命的婦人蘇蔡秀枝不再哀怨，現在左擁右抱著女兒直呼是寶貝。

捐出腎臟的蘇家二姊說，當時四姊妹心裡所想的是，不知誰較適合捐肝或腎，姊妹參與評估配對，心裡想的都是趕快救媽媽。現在只有一顆腎，會更加注重身體保健。

蘇家小妹也緊握媽媽的手，為救母親性命，義無反顧捐出肝臟，也讓母女感情更緊密。

參與的醫師巫奕儒說，4個貼心孝順的女兒，都爭相要捐器官救母，讓醫療團隊深受感動。

四姊妹齊心協力救媽媽，有人捐肝、捐腎，其他人就分工術後照護媽媽和姊妹，負責在病房照顧的蘇家三姊表示，家人情感原本就很好，經歷這一場齊心救母將更緊密。

在當年重男輕女的年代，蘇蔡秀枝曾哀怨連生4個女兒，她說，在身懷最小女兒時得知又是女生，一度很氣餒，但想想就生下吧。無奈的語氣被護理人員拿來打氣說，幸好當年有生下小女兒，現在才有「零件」可換用。

蘇蔡秀枝雖然沒有生兒子，卻有4個貼心孝順的女兒，她說，身上的肝臟與腎臟都是寶貝女兒年輕的器官，手術後感覺更年輕了，「謝謝貼心的女兒們，讓我再活一次」，近日將出院重生會更加注重身體保健，珍惜女兒的愛心。（編輯：管中維）1070531