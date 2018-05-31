呂秀蓮未回應脫黨否 再發文指台灣政治污染嚴重

目前正在馬來西亞參訪的呂秀蓮昨天傍晚發表聲明：「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」

（中央社記者葉素萍台北31日電）昨天發聲明向民主進步黨說「ByeBye」的前副總統呂秀蓮今天透過社群網站臉書發文表示，台灣的空氣污染越來越嚴重；台灣的政治污染，更有過之而無不及。

6月7日將滿74歲的呂秀蓮表示，一位74歲的富豪，覺得應在有生之年回饋地球，因為他搭車、吹冷氣、吃用地球供應的種種，如今地球生病了，他決定傾囊投資種樹。

她說，富豪選擇種植的是可排放7倍於其他樹木排放氧氣的檀香木，檀香木種植需愛心、信心和耐心，檀香極具柔性，它的一切都可善用，也可致富。

呂秀蓮表示，12年後富豪在馬來西亞廣植檀香木，使馬來西亞霾害大為改善，空氣品質提升，馬來西亞國王特頒他「拿都斯里」爵位。他說，「一個人做對的事，永遠不嫌老、不嫌慢。」

呂秀蓮話鋒一轉提到，台灣的空氣污染越來越嚴重。「台灣的政治污染，更有過之，而無不及」，須廣植檀香木，以去蕪存菁。台灣缺乏公義，台灣更需要和平，和平與公義的社會才是2357萬台灣人共同的台灣夢，「您願一起來種植和平、公義的檀香樹嗎？」（編輯：李明宗）1070531