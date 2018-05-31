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被控收賄 前法官林德盛二審改判無罪

中央社2018/05/31 13:23
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北31日電）前法官林德盛被控收賄170萬元，幫助毒品案被告具保停押，一審被依貪污治罪條例判刑13年。案經上訴，高院認為全案證據不足，今天改判林德盛無罪，仍可上訴。

林德盛被控於民國94年擔任台灣高等法院花蓮分院法官期間，收受何姓男子轉交的新台幣170萬元賄款，讓一名遭羈押的李姓毒品案被告得以60萬元交保。

花蓮地方法院一審依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，判處林德盛有期徒刑13年，併科罰金340萬元，褫奪公權6年。

經上訴，高院承審合議庭認為，何姓男子證稱是被動接受李男女友轉交的款項，並不知具體金額，當晚即轉交給林德盛，但居間介紹的簡姓男子卻說，是何男指定金額，由他告知李男女友籌款，雙方證詞明顯不一。

合議庭也認為，案發當時不違背職務的行賄行為並不構成犯罪，如果何姓男子否認將錢交給林德盛極可能成立詐欺罪，承認行賄反而可以讓自己全身而退，何男證詞有避重就輕的可能。

合議庭指出，檢察官指控的犯罪時間是民國93、94年，本案直到102年才由檢察官簽分偵辦，何姓男子所為的證詞已是事發8年後，此外也沒有任何補強證據，不能只依何男單方面說詞認定林德盛收賄。

高院新聞稿也提到，李姓毒品被告因患重病，法官依法不得駁回具保停押的聲請，從林德盛處理李男交保的歷程來看，不見任何刁難或異常，也看不出檢察官所指的收賄時間前後，林德盛處置有明顯差異。

合議庭認為，全案事證不足，撤銷原判決，改判林德盛無罪，檢察官仍可上訴。（編輯：方沛清）1070531

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