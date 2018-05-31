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中央社

想更靠近耶穌 美佈道家勸募16億購買飛機

中央社2018/05/31 13:36
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐奧良30日綜合外電報導）美國路易斯安那州著名的電視佈道家杜蘭提斯（Jesse Duplantis）表示，耶穌要求他買一架達梭公司獵鷹7X型飛機。他宣稱，如果耶穌真的降臨到地球上，不會想騎驢而是搭飛機。

有線電視新聞網（CNN）網站報導，傑西．杜蘭提斯教會（Jesse Duplantis Ministries）領袖杜蘭提斯已擁有3架私人飛機，如今要求他的信徒捐獻，能讓他的教會再添購一架市價約5400萬美元（約新台幣16億元）的達梭公司（Dassault）獵鷹7X型（Falcon 7X）飛機。

杜蘭提斯在自己網站上公布的影片表示，飛機能讓他不論是實際或象徵意義上更接近上帝，他曾與耶穌進行一次神聖對話，耶穌要求他購買一架新飛機。

杜蘭提斯說：「這是上帝告訴我最偉大的聲明之一，祂說『傑西（杜蘭提斯），你想要跟我一起嗎？』」「我要你用獵鷹7X型飛機供養我。」

而有線電視新聞網形容杜蘭提斯所謂的供養，很明顯地就是「要求捐獻」。

杜蘭提斯繼續告訴他的信徒，特別是省油的噴射飛機能讓他到世界各地佈道。嚴格來說，不是他的飛機，是他的教會所有。

他笑著說：「我確信，如果耶穌真的降臨到地球上，祂應該不會想騎在驢子上。」

影片中，杜蘭提斯還向信徒展示自己站在3架飛機前的照片，分別是賽斯納Citation 500、以色列航太公司Westwind II和達梭公司獵鷹50型飛機。（譯者：葉俐緯/核稿：徐睿承）1070531

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