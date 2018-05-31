NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈林書豪回來了　花蓮訓練營回饋台灣馬尾女師掀衣健檢　國中弟升旗了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

民進黨擇才 7月首辦選戰兵推營

中央社2018/05/31 13:34
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者葉素萍台北31日電）民進黨將於7月10日至13日，在台南市舉辦「選戰風雲 兩岸兵推營」，除了實際選戰體驗、民調判讀與情勢分析、媒體攻防，這次營隊首度推出「兵棋推演」，要吸引青年學子參與。

民主進步黨副秘書長徐佳青、中國部副主任林琮盛、青年部主任何孟樺、營隊講師董立文今天共同召開記者會指出，這次營隊首度推出「兵棋推演」與選舉戰略做結合，6月10日報名截止。

徐佳青說，青年部連續舉辦2年國會實習計畫，帶動非常多有志參與公共事務的年輕學生積極投入實習，過程中也有實習津貼。今年的實習計畫，也會從「選戰風雲 兩岸兵推營」中擇才。

徐佳青指出，營隊課程設計內容有別於去年，台灣在東亞局勢變化當中，佔關鍵位置，如何讓年輕人了解兩岸與區域趨勢、國際情勢變化，這對關注公共議題的青年而言，是不可多得的好機會。

徐佳青說，課程照例也安排選戰的技巧訓練，包括假新聞的危機處理、選戰文宣、組織等議題，相信經過實務演練，如果有心投入公共事務的青年，必定獲益良多。

何孟樺表示，今年特別安排兵推演練，要以宏觀國際視野，為選舉事務注入新能量，提升選戰思維新高度，讓青年們瞭解國內外的政治局勢，強化解決問題的能力，並藉由實作課程進一步感受「選戰風雲」的震撼。

營隊講師董立文指出，兵推課程結合國內選舉實務及國外政治局勢等各種模擬情境，這次營隊將會有一個整天的時間，讓年輕朋友親身體驗兵推的實作技巧。（編輯：林孟汝）1070531

慈母罹病 4千金爭搶切肝割腎救想更靠近耶穌 美佈道家勸募...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan