NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈林書豪回來了　花蓮訓練營回饋台灣馬尾女師掀衣健檢　國中弟升旗了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

排灣族首支打擊樂團 募款盼赴日本參賽

中央社2018/05/31 13:42
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）10年前圓圓回屏東瑪家鄉涼山部落成立排灣族第一支打擊樂團「羽．擊舞藝術」，帶著孩子們在山上搭帳棚練習，最近他們募款想飛日本參加成團後第一次國際賽，自我挑戰。

身分證已改為排灣族姓名慈姆達斯．達拉巴央，周遭的人仍叫她的乳名「圓圓」，圓圓說起回部落推廣排灣族音樂藝術的過程說，「我們的故事很長」。

她從國中就參加原住民文化藝術團，經常國內外表演，一直到高職畢業，而後在高雄市業餘原住民藝術表演團體指導10年，再轉到工業區當女工約7年，圓圓自己的人生故事更長。

圓圓將自己定位在文化工作者，她說，離開都市的原住民藝術表演團，是因為她不想只是一個表演工作者，而希望從事排灣族音樂藝術的教育推廣，民國96年回到涼山部落，向耆老學習排灣族古謠、音樂、歌舞，2年後成立「羽．擊舞藝術」，開始推廣教學，再2年後正式向政府立案。

圓圓帶著部落有意願學習的青少年及弱勢的單親青少年孩童，教導排灣族古謠祭儀、打擊樂、歌舞演練，並與詹依度在學習蓋排灣族石板屋的課程中相遇，民國103年結婚，結婚後一起運作樂團。在都市長大的詹依度是屏東三地門鄉馬兒村的排灣族，也因為熱愛自己的文化回部落重新學習。

「羽．擊舞藝術」有9年的時間都是在山野間搭帳棚練習，或在南二高交流道下的空間練習擊鼓。孩子從小學到高中，最少時5人，最多時達到20、30人，每週晚上4天伴著蟲唧、月光和星光練習，同時野炊吃晚餐，在昏黃的帳棚燈光下寫功課，圓圓和詹依度會為孩子課輔。

圓圓說，10年來，來來去去的孩子約有100人。去年，圓圓想讓孩子們有教室，於是透過朋友獲得一個車隊協助募款，在部落裡蓋了一間鐵皮屋；圓圓又自己寫計畫書向台灣心義工團爭取到室內裝潢，孩子們也一起動手蓋自己的教室。

圓圓說，她從來都不想募款來支撐團隊，這幾年來，她與詹依度打工、擺攤賣紅藜香腸，讓孩子們能夠學習自己的文化，但也不能讓孩子們一直沒有教室。

詹依度說：「我們不會讀書，但對於自己的文化都下了功夫，要學習自己的文化就要在部落這個空間。」圓圓說：「部落裡有耆老可以學習，文化就是生活，這是我一直跟孩子們強調的。」

圓圓一開始帶著孩子們學習太鼓，後來自己設計樂器，將排灣族的陶壺製成鋁製陶壺鼓，一年多前開始讓孩子們練習，並且已設計竹弦鼓正在請人鑄造。圓圓也曾與孩子們一同創作排灣族古謠結合西洋樂器，每年會推出一些小作品，參加各項創作樂舞及原創比賽。

目前就讀屏東大學一年級的潘長娟是失親的孩子，她說：「加入羽擊舞，更讓我看見真正的自己，學習甚麼叫做自己來，與團隊一起經歷著發生的所有一切，這是家，是充滿愛的地方。」

「羽．擊舞藝術」雖曾隨著縣府到國外推廣屏東觀光，但樂團一直都是表演，從沒有參加過國際賽，圓圓得知今年7月「東京亞洲擊樂藝術節暨第一屆國際打擊樂大賽」，與孩子們商量後，決定在募資平台募款，並以自己製的紅藜、小米香腸及原住民藝品做回饋，希望能讓團隊成員看見國際上不一樣的表演，參賽的成員除了圓圓夫妻外，還有7名國小、國高中和大學的團員。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070531

10餘所大專院校申請漲學費...黨務人士：地方不挺 林為...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan