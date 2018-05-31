10餘所大專院校申請漲學費 6月底前完成審議

教育部高教司副司長朱俊彰表示，大學提出申請不一定會通過，後續還要經過審議委員會審議，考量各校的財務狀況、助學機制、辦學成效，以及是否有完整的資訊公開程序、研議公開程序等。

根據教育部提供的資訊，截至今天上午，共有11所學校已將學雜費調漲公文送抵教育部，包括:亞洲大學、輔仁大學、世新大學、台灣科技大學、台北科技大學、樹人醫專、醒吾科技大學、慈惠醫專、仁德醫專、文藻外語大學、馬偕醫專。

（中央社記者陳至中台北31日電）107學年大專校院學雜費調整案今天傍晚截止申請，教育部表示，目前有10餘所大學申請，調漲幅度2.5％至3.75％，預計6月底前完成審議。

高教司科長李惠敏表示，學費審議委員會共有15位代表，其中包括4位學生代表，會從青年諮詢會、大學學生會中挑選，並考量公私立、高教技職的衡平性。另外還會有1位家長代表、1位教師代表，將從教育團體中選出。

反教育商品化聯盟等團體今天到教育部抗議大學擬調漲學費，李惠敏出面接受陳情，遭抗議團體要求當場簽署「凍漲」承諾書，但她不願意。李惠敏事後跟媒體解釋，完全禁止大學調整學費，對高等教育不是好事，全世界都不會這樣做，目前教育部有一套完整程序，預計6月底完成審議。

台北科技大學申請調漲學費2.5％，校方今天透過書面回應，解釋近年推動多項提升學習成效的計畫和課程，並改善宿舍、增聘教師，以及物價攀升的因素，導致辦學成本逐年增加。增加的學費收入，4成會用於弱勢學生獎助金，其餘將用於提升教學品質、學生活動空間等項目。

中興大學申請調漲3％，校方發出新聞稿解釋，相較於其他國立大學，中興的收費標準屬於「平均值偏低群組」，目前已有14年沒有調整學費，增加的學費收入，會秉持「取之學生、用於學生」的原則，將成立管理委員會管理，邀請學生代表監督。

實踐大學申請調漲2.5％，但目前公文還沒送抵教育部，實踐大學主任秘書胡寶麟表示，今年學校響應政府調薪政策，但教育部只補助所需的一半經費，且只有今年，未來還是要各校自籌。增加的學費收入一部分會用於教職員待遇，主要還是用在照顧弱勢學生、改善軟硬體設備等。（編輯：施燕飛）1070531