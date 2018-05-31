狗狗身體竟被寫上「免費」字句　幸有好心人帶牠回家給

竟然有如此惡質的主人！在美國俄亥俄州的奇利科西市（Chillicothe）發生超惡劣的棄養事件，一隻可愛小狗的頭上，竟被人用黑色油性筆寫上「只要好人家收養」（Good Home ONLY），身體兩側則是「免費」（FREE）、「我是上帝的禮物」（I am a gift from God）的大字，讓見者都超怒，幸虧後來當地救援組織將牠救下，更將身上的字跡完整清除，現已有好人家願意收養牠。