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狗狗身體竟被寫上「免費」字句　幸有好心人帶牠回家給

寵毛網2018/05/31 13:09
狗狗身體竟被寫上「免費」字句　幸有好心人帶牠回家給滿滿的愛（圖／寵毛網）
狗狗身體竟被寫上「免費」字句　幸有好心人帶牠回家給滿滿的愛（圖／寵毛網）

竟然有如此惡質的主人！在美國俄亥俄州的奇利科西市（Chillicothe）發生超惡劣的棄養事件，一隻可愛小狗的頭上，竟被人用黑色油性筆寫上「只要好人家收養」（Good Home ONLY），身體兩側則是「免費」（FREE）、「我是上帝的禮物」（I am a gift from God）的大字，讓見者都超怒，幸虧後來當地救援組織將牠救下，更將身上的字跡完整清除，現已有好人家願意收養牠。

這隻可愛的小狗大約5個月大，被人發現丟棄在奇利科西市的Yoctangee公園裡時，牠很老實地坐在一個狗窩裡，頭上和身體兩側被用黑色油性筆分別寫上「只要好人家收養」（Good Home ONLY）、「免費」（FREE）、「我是上帝的禮物」（I am a gift from God）的字句，其可憐的模樣馬上引起民眾注意並通報給警察，隨後聯繫上當地的救援組織「Ross County Humane Society」將牠帶回。

這隻可愛的小狗大約5個月大，被人發現丟棄在奇利科西市的Yoctangee公園裡時，牠很老實地坐在一個狗窩裡，頭上和身體兩側被用黑色油性筆分別寫上「只要好人家收養」（Good Home ONLY）、「免費」（FREE）、「我是上帝的禮物」（I am a gift from God）的字句，其可憐的模樣馬上引起民眾注意並通報給警察，隨後聯繫上當地的救援組織「Ross County Humane Society」將牠帶回。（圖／翻攝自Ross County Humane Society）

救援組織的工作人員更稱「這是近幾年來最惡質的事件之一」，雖然小狗沒遭受虐待，身體也十分健康，但是在狗狗身上寫上「領養訊息」還是讓人十分難以忍受。一回到救護中心，他們馬上幫狗狗洗個了香噴噴的澡，更順利的去除了牠身上的字樣，更為牠取了「Marvella」的名字，意味著法文裡的「奇蹟」。

救援組織的工作人員更稱「這是近幾年來最惡質的事件之一」，雖然小狗沒遭受虐待，身體也十分健康，但是在狗狗身上寫上「領養訊息」還是讓人十分難以忍受。一回到救護中心，他們馬上幫狗狗洗個了香噴噴的澡，更順利的去除了牠身上的字樣，更為牠取了「Marvella」的名字，意味著法文裡的「奇蹟」。（圖／翻攝自Ross County Humane Society）

工作人員更在私人臉書上稱棄養者的水準來到新低點，並希望此事件能提醒大眾，如果真無法收養寵物，也請將狗狗或是寵物帶到當地收容所或寵物救援機構。

Marvella的故事被放在臉書後，隨後就有超過90份的收養申請，工作人員亦為牠感到十分開心，在昨（30）日更正式被住在奇利科西地區的Wrightse家庭收養， Linette Wrightsel說到「我女兒懇求我去看看這個可愛的小傢伙，在探望牠時馬上就感受到彼此的相連性，我想這就是所謂的一見鍾情。」他們更決定將牠取名為Dewey，也言明絕對不會忘記Marvella這名字背後的故事。

Marvella的故事被放在臉書後，隨後就有超過90份的收養申請，工作人員亦為牠感到十分開心，在昨（30）日更正式被住在奇利科西地區的Wrightse家庭收養， Linette Wrightsel說到「我女兒懇求我去看看這個可愛的小傢伙，在探望牠時馬上就感受到彼此的相連性，我想這就是所謂的一見鍾情。」他們更決定將牠取名為Dewey，也言明絕對不會忘記Marvella這名字背後的故事。（圖／翻攝自Ross County Humane Society）

也祝福可愛的Marvella能開心的過上好人家的生活呀！！！

也祝福可愛的Marvella能開心的過上好人家的生活呀！！！（圖／翻攝自Ross County Humane Society）

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