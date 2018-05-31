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中央社

賴揆：持續努力推動參與及加入WHO

中央社2018/05/31 13:47
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北31日電）行政院長賴清德今天表示，今年WHA期間支持台灣的國際聲量達到新高峰，將持續努力推動參與及加入WHO，共同為全球衛生安全發展盡心盡力。

行政院發言人徐國勇轉述，賴清德上午在行政院會中表示，今年因中國壓力與政治干擾，台灣未受邀出席世界衛生大會（WHA），但衛福部長陳時中率領的台灣世衛行動團，於日內瓦向國際社會說明台灣在全球衛生安全體系的重要性，並與各國及國際組織進行密集的雙邊會談，不僅讓全世界看見台灣在公共衛生及健康醫療上的成就，更展現專業、務實、貢獻參與的精神。

賴清德表示，本次WHA期間，不僅有邦交國為台灣發聲，更得到美、日、德、加、紐、澳等理念相近國家的聲援，支持台灣的國際聲量達到新高峰，顯示台灣參與世界衛生組織（WHO）的訴求已普遍獲得國際社會的認同。往後更要以此為基礎，持續努力，結合更多國際友人支持，早日達成積極參與國際組織的目標。

賴清德說，台灣有能力，也有意願，向全世界作出醫療貢獻。總統蔡英文已宣布將捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。請外交部、衛福部持續努力推動參與及加入WHO，共同為全球衛生安全發展盡心盡力。（編輯：楊玫寧）1070531

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