黨務人士：地方不挺 林為洲應該知道問題

新竹縣選出、有意參選新竹縣長的林為洲在社群網站臉書（facebook）發文說：「遊戲進行一半還可改規則，參加比賽還有意義嗎？是，我被做掉了。」

國民黨組織發展委員會主任委員李哲華上午受訪表示，不評論林為洲言論；中央提名協調小組明天將前往國民黨新竹縣黨部，聽取基層對提名的意見，作為擬定策略重要參考。如果基層認為應採全民調，黨中央也接受。

不具名黨務人士說，林為洲2年多前選立委時，國民黨地方人士都支持，但這次要選縣長，林為洲有很好的利基，知名度又高，應該很好選，但當年支持的地方人士卻都跳出來反林為洲，也反對全民調，林為洲應該知道問題在哪。

他說，不只基層對林為洲有怨言，連新竹科學工業園區人士有事請託，也找不到林為洲，只能拜託新竹市選出的民主進步黨籍立委柯建銘處理。

黨務人士表示，林為洲應想辦法克服這些問題，不能什麼事都要黨中央解決，如果坐轎的人不化解，抬轎的人怎麼抬也抬不起來。

黨務人士說，相較表態參選的新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢等都為爭取提名，早已勤跑基層，林為洲日前在臉書發文「我決定，不等了」，宣布提前啟動選戰模式，等於是「自曝其短」。

黨務人士表示，國民黨中常委都已受不了，才會在昨天中常會提臨時動議，撤銷原先全民調決定提名的決議。林為洲應努力爭取大家支持，現在卻又在臉書發文，是否代表不願再努力。（編輯：李明宗）1070531