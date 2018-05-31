呂秀蓮說ByeBye 姚文智盼黨內高層慰留

（中央社記者劉建邦台北31日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天說，針對前副總統呂秀蓮透過辦公室發表的聲明感到「很震驚」，因呂秀蓮還在國外，要等她回國後才知道她的真正想法，也希望黨內高層可慰留。

民主進步黨中執會30日通過徵召提名立委姚文智參選台北市長；爭取參選台北市長的呂秀蓮晚間透過辦公室發聲明指出：「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」。

外界揣測呂秀蓮可能脫黨參選。民進黨台北市長參選人的姚文智今天赴台北市議會拜訪民進黨黨團，包含現任議員高嘉瑜等19名議員以及台北市黨部主委黃承國、準主委陳正德等人也陪同出席。