與王柏傑上演浪漫男男吻　曹佑寧反應慢如雷龍

曹佑寧、王柏傑今（31）日出席《人際關係事務所》媒體餐敘，現場播放劇中片段，兩人上演男男吻，王柏傑笑說，當時拍的時候，導演一直跟他們說：「太激烈了，想要唯美那種、不要有遐想。」最後兩人拍了4、5次才成功。王柏傑表示，觀看螢幕距離他們一百公尺，在親得過程就聽到女性工作人員的尖叫，顯見兩人的浪漫氛圍，也迷倒現場。
劇中孫可芳飾演一位腐女，從她的幻想中，讓曹佑寧、王柏傑上演男男熱吻，至於之後會不會有更激烈的親密戲？王柏傑則俏皮說著：「或許，不好說。」談及兩人與郭書瑤劇中的關係，曹佑寧透露，他是因爲從小在育幼院，與瑤瑤因緣際會下才湊在一起，談及會不會有親密戲？王柏傑跳出來表示：「可能跟我也有、或是馬志翔。」對於劇情相當保密。
▲王柏傑（右）、曹佑寧演出《人際關係事務所》。（圖／歐銻銻娛樂提供，2018.05.31）
曹佑寧反應較為慢半拍，坦言跟別人吵架都吵不起來，甚至連國小老師都說他是「雷龍」，意指他的反應慢得異於常人。曹佑寧透露，有次騎摩托車、剛好把腳放下，沒想到另一輛摩托車從他身邊經過、不慎輾到他的腳，但他卻僅僅是盯著對方，即便對方道歉、他仍沒有反應，等到對方離開後，曹佑寧才想說：「為何我剛剛不表達我的不滿？」
問及王柏傑有無人際關係障礙？他表示現在比較沒有，對朋友都像是對女友一般，先是忍讓、隔天再跟對方說出內心不滿。他透露，過去有一群約15個人的好友群，現今只剩5個人，但現在心態不同，也覺得朋友不需強求。至於感情狀態？他表示，已空窗2、3年，未來如果交女友，會朝著結婚方向前進。
▲曹佑寧反應超慢。（圖／歐銻銻娛樂提供，2018.05.31）