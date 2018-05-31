與王柏傑上演浪漫男男吻　曹佑寧反應慢如雷龍

曹佑寧、王柏傑今（31）日出席《人際關係事務所》媒體餐敘，現場播放劇中片段，兩人上演男男吻，王柏傑笑說，當時拍的時候，導演一直跟他們說：「太激烈了，想要唯美那種、不要有遐想。」最後兩人拍了4、5次才成功。王柏傑表示，觀看螢幕距離他們一百公尺，在親得過程就聽到女性工作人員的尖叫，顯見兩人的浪漫氛圍，也迷倒現場。

劇中孫可芳飾演一位腐女，從她的幻想中，讓曹佑寧、王柏傑上演男男熱吻，至於之後會不會有更激烈的親密戲？王柏傑則俏皮說著：「或許，不好說。」談及兩人與郭書瑤劇中的關係，曹佑寧透露，他是因爲從小在育幼院，與瑤瑤因緣際會下才湊在一起，談及會不會有親密戲？王柏傑跳出來表示：「可能跟我也有、或是馬志翔。」對於劇情相當保密。