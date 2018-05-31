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中央社

印太戰略 學者：台灣應提創意性思維

中央社2018/05/31 14:06
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃自強新加坡31日專電）第17屆香格里拉對話明天登場，印太安全列入重要討論議程，學者分析，台灣應提出具創意性思維，共同推動發展印太戰略路徑圖，這也是台灣參與印太戰略機會。

新加坡從6月1日起舉辦為期3天的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），亞太各國防長、軍事首長和專家共聚一堂，討論區域安全議題。中華民國高等政策研究協會秘書長楊念祖是這次參與香格里拉對話的台灣學者之一。

楊念祖今天告訴中央社記者，總統蔡英文明確表達台灣會積極參與印太戰略相關概念及具體作為，也會與參與印太戰略相關國家有更緊密討論，尤其是日本、美國。

他指出，今後如何強化這些與台灣理念相近或價值觀相近的國家，共同開展未來可能合作範圍，相信這是台灣的機會。

楊念祖表示，台灣要提供具創意性思維，讓這些國家注意到台灣能夠提供哪些具體意見，或可以貢獻的實際作為。

他以南海太平島為例，說明台灣可以利用太平島的地理位置，提供諸如人道救援或急難救助等具體作為。這也可能是台灣未來對維護南海航行自由或南海行為準則（COC）作出的貢獻。

至於備受南海周邊國家關注的南海爭議，楊念祖表示，新加坡今年身為東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，角色相當重要，新加坡防長去年提到新加坡要推動南海行為準則，希望推動中國大陸與東協國家維和演練。

他指出，新加坡在這方面很積極，希透過今年對話的集思廣義，討論出避免衝突或維護南海和平的行為準則，降低衝突與不確定性。

另外，對於這次香格里拉對話把逐步降低北韓危機列為討論重點，楊念祖認為，主辦單位希藉由年度對話推動區域和平與安全，與會防長、學者專家參與討論朝鮮半島或去核化問題，這的確對未來可能舉行的「川金會」帶來熱身效果，提供具體有貢獻想法。

他指出，川金會前的討論過程中，雖也出現一些近乎「鬧劇式」波折，但從目前雙方工作推動、緊密討論觀察，川金會仍可能會如期在6月12日舉辦。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）籌辦的亞洲安全會議（Asia Security Summit），又稱香格里拉對話，迄今進入第17屆。（編輯：紀錦玲）1070531

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