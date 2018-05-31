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中央社

佛光大學與泰國台灣科技學院簽MOU

中央社2018/05/31 14:01
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者劉得倉曼谷31日專電）為配合政府新南向政策，促進台泰教育交流，台灣佛光大學19日與泰國-台灣(BDI)科技學院簽署教育交流合作備忘錄(MOU)。佛光大學目前已經與泰國的蘭實大學等7所學校簽訂MOU。

佛光大學今天發布新聞稿引述佛大校長楊朝祥表示，佛光大學長期耕耘泰國教育界，與泰國多所學校有著密切交流，此次與泰國-台灣(BDI)科技學院簽署合作備忘錄，除了教學資源共享外，也增進兩國學生互動。

泰國-台灣(BDI)科技學院董事長張玲琴也表示，泰國台灣科技學院隸屬泰國BDI集團，除將台灣的建教合作技職教學模式帶入泰國，同時灌輸學生環境保護的概念，強調企業在致力商品研發與製造過程中，環境保護是企業的社會責任之一。

泰國-台灣(BDI)科技學院也邀泰國生態學校聯盟(Eco-school)共10所高中職校校長共同簽署教學合作協定，希望透過佛光大學的資訊、宗教、觀光及蔬食料理教學經驗，有助於環境保護相關課程的設計開發。

佛光大學南向辦公室主任陳尚懋表示，佛光大學已經與泰國暹羅大學、蘭實大學、正大管理學院、東亞大學、NIDA、藝術大學和 BDI等7所學校簽訂合作備忘錄。（編輯：王同禹）1070531

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