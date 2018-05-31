佛光大學與泰國台灣科技學院簽MOU

（中央社記者劉得倉曼谷31日專電）為配合政府新南向政策，促進台泰教育交流，台灣佛光大學19日與泰國-台灣(BDI)科技學院簽署教育交流合作備忘錄(MOU)。佛光大學目前已經與泰國的蘭實大學等7所學校簽訂MOU。

佛光大學今天發布新聞稿引述佛大校長楊朝祥表示，佛光大學長期耕耘泰國教育界，與泰國多所學校有著密切交流，此次與泰國-台灣(BDI)科技學院簽署合作備忘錄，除了教學資源共享外，也增進兩國學生互動。

泰國-台灣(BDI)科技學院董事長張玲琴也表示，泰國台灣科技學院隸屬泰國BDI集團，除將台灣的建教合作技職教學模式帶入泰國，同時灌輸學生環境保護的概念，強調企業在致力商品研發與製造過程中，環境保護是企業的社會責任之一。