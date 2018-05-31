NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈林書豪回來了　花蓮訓練營回饋台灣馬尾女師掀衣健檢　國中弟升旗了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

不滿新聞批梅嘉娃蒂領高薪 支持者圍報社

中央社2018/05/31 14:10
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者周永捷雅加達31日專電）印尼日前設立「建國五原則教育機構」，由執政黨主席梅嘉娃蒂出任主席，支領高額月薪。茂物一家報社發新聞批評她坐領高薪，引發支持者不滿，包圍報社。

印尼總統佐科威日前設立建國五原則教育機構。印尼政府希望藉由成立這個單位，推廣印尼的建國原則。

印尼「建國五原則」（Pancasila）為首任總統蘇卡諾於1945年6月所提出，即「信奉真神、人道主義、國家統一、民主政治及社會正義」。

不過，引發爭議之處是佐科威任命他所屬的執政黨、民主奮鬥黨主席梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）擔任這個機構主席，每月得支領1億1200萬印尼盾薪水（約新台幣24萬元）。

批評者認為這是佐科威獨厚自家政黨主席。印尼美國有線電視新聞網（CNN Indonesia）報導，西爪哇茂物（Bogor）一家小報「茂物雷達」（Radar Bogor）昨天發表一篇文章批評此事，標題為「什麼都沒做，卻坐領1億1200萬印尼盾」。

這篇新聞不被當地民主奮鬥黨的支持者接受，昨天下午大約有100人聚集在「茂物雷達」辦公室，要求報社更正新聞。

「茂物雷達」總編輯特加爾（Tegar Bagja）表示，這批群眾在沒有事先告知的情形下，騎乘摩托車、帶著擴音器，氣沖沖來到報社辦公室，對櫃台人員咆哮、驅趕並毀損報社設施。

特加爾說，抗議群眾還推打報社員工，雙方代表談判後事態才緩和下來。茂物警方後來也趕到現場協助調解。

抗議群眾主張，他們反對報導中用「薪水」一詞，因為這1億1200萬印尼盾不是給梅嘉娃蒂個人的，而是用來支付她所有與建國五原則教育機構業務有關的經費，像是策劃活動和出差等。

特加爾表示，報社將更正用詞，並把民主奮鬥黨要求的訊息放入新聞中，即梅嘉娃蒂不想、也沒有把這筆薪水放入自己口袋。

印尼反貪監督團體「印尼反貪社區」表示，將針對建國五原則教育機構給予主管高薪一事，要求司法單位審查。（編輯：王同禹）1070531

台中南屯端午木屐節 歡迎...無懼壓力 11家跨國企業續...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan