不滿新聞批梅嘉娃蒂領高薪 支持者圍報社

不過，引發爭議之處是佐科威任命他所屬的執政黨、民主奮鬥黨主席梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）擔任這個機構主席，每月得支領1億1200萬印尼盾薪水（約新台幣24萬元）。

印尼「建國五原則」（Pancasila）為首任總統蘇卡諾於1945年6月所提出，即「信奉真神、人道主義、國家統一、民主政治及社會正義」。

（中央社記者周永捷雅加達31日專電）印尼日前設立「建國五原則教育機構」，由執政黨主席梅嘉娃蒂出任主席，支領高額月薪。茂物一家報社發新聞批評她坐領高薪，引發支持者不滿，包圍報社。

批評者認為這是佐科威獨厚自家政黨主席。印尼美國有線電視新聞網（CNN Indonesia）報導，西爪哇茂物（Bogor）一家小報「茂物雷達」（Radar Bogor）昨天發表一篇文章批評此事，標題為「什麼都沒做，卻坐領1億1200萬印尼盾」。

這篇新聞不被當地民主奮鬥黨的支持者接受，昨天下午大約有100人聚集在「茂物雷達」辦公室，要求報社更正新聞。

「茂物雷達」總編輯特加爾（Tegar Bagja）表示，這批群眾在沒有事先告知的情形下，騎乘摩托車、帶著擴音器，氣沖沖來到報社辦公室，對櫃台人員咆哮、驅趕並毀損報社設施。

特加爾說，抗議群眾還推打報社員工，雙方代表談判後事態才緩和下來。茂物警方後來也趕到現場協助調解。

抗議群眾主張，他們反對報導中用「薪水」一詞，因為這1億1200萬印尼盾不是給梅嘉娃蒂個人的，而是用來支付她所有與建國五原則教育機構業務有關的經費，像是策劃活動和出差等。

特加爾表示，報社將更正用詞，並把民主奮鬥黨要求的訊息放入新聞中，即梅嘉娃蒂不想、也沒有把這筆薪水放入自己口袋。

印尼反貪監督團體「印尼反貪社區」表示，將針對建國五原則教育機構給予主管高薪一事，要求司法單位審查。（編輯：王同禹）1070531