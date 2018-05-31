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中央社

台中南屯端午木屐節 歡迎來穿木屐躦鯪鯉

中央社2018/05/31 14:09
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中31日電）端午節即將到來，台中市政府將舉辦「南屯端午木屐節」，市長林佳龍今天在活動記者會中表示，這是南屯地區流傳的特有節慶文化，歡迎大家於端午節一起來「穿木屐躦鯪鯉」。

2018「南屯端午木屐節」將於6月18日在南屯區萬和宮前廣場及南屯老街舉行，在今天宣傳記者會中，鎮平國小附設幼兒園小朋友盛裝打扮，帶來可愛的木屐舞蹈，南屯區吉祥物穿山甲「咖咖」也登場亮相，並將大粽子香包贈送給林佳龍，邀請林佳龍參與南屯端午木屐節。

記者會中同時舉辦簽書儀式，林佳龍與台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢共同在書本樣板上簽名，盼藉由林茂賢豐富的歷史研究與珍貴的文獻記載，讓全國民眾了解南屯老街的歷史文化，再現老街風華。

「穿木屐躦鯪鯉、呷肉粽配麻芛！」林佳龍表示，「穿木屐躦鯪鯉」是南屯地區流傳已久的民俗文化，台中於104年在端午節舉辦「千人木屐舞」活動，共有5008人參加，創下金氏世界紀錄，今年特別邀請民俗專家林茂賢撰寫「台中第一街」一書，詳細介紹南屯老街全國獨一無二的文化資產，將讓市民帶來更多光榮感。

林佳龍指出，他上任後，以推動在地文化國際化為目標，不僅將傳統創新，更要打造盛會城市，今年端午節將特別熱鬧，除了穿木屐躦鯪鯉活動，更首次將在豐原軟埤仔溪舉辦水上划龍舟，讓節慶結合許多特色活動發揚光大。

林茂賢則說，南屯老街各種老行業林立，更是全台灣唯一同時登錄包括木屐等文化資產的所在地，這些文化資產，都與促進族群融合有關，且台灣端午節習俗崇拜龍的圖騰，並利用艾草去除瘟疫，都相當具有人文意涵，大家要好好珍惜這樣的文化。

相傳犁頭店為風水上難得的鯪鯉（穿山甲）穴，穿山甲會協助農民翻土，使農作物豐收，但因有冬眠習慣，端午節天氣炎熱更容易讓牠昏昏欲睡，因此居民會在端午節當天穿木屐踩踏地面來吵醒穿山甲，演變至今，已成為台中市獨特的民俗慶典活動，也是每年端午節重大盛事。（編輯：管中維）1070531

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