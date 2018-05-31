新北YouBike再添 4站　漫遊碧潭好愜意

新北市公共自行車YouBike租借站再添4處，分別在新店、新莊、中和3個區，6月1日正式啟用，目前新北市YouBike站累計達484站，上線營運自行車共1萬3,941輛。

新北市交通局說明，這次新增新店區「碧潭渡船頭」(新店路36號對面，設置32車位)、中和區「景平大勇街口」(景平路127號旁，設置38車位)、「山北公園」(莊敬路33巷36弄2號對面，設置32車位)、新莊區「頭前國小」（頭前路93號對面，設置30車位）。

其中碧潭風景區是歷史悠久的遊覽勝地、景觀優美，民眾可沿著「碧潭渡船頭」騎YouBike往河岸自行車道欣賞周邊景色，或到水岸街坊商店街與邱比特裝置藝術及逗趣3D小彩繪合影，歡迎民眾搭程捷運新店站轉YouBike漫遊碧潭。