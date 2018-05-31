興勤布局國際車用 法人估業績逐季增

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）被動元件廠興勤電子總經理何益盛看今年營運穩健成長，布局國際車用供應鏈，正向看車用業績。法人預估，興勤今年業績可逐季成長，年增看8%到9%區間。
展望今年營運，何益盛表示，今年業績可穩健向上，公司積極布局自動化產能，未來毛利率可持續往上。
觀察訂單狀況，何益盛指出，目前貼片電阻訂單大於產能，高出好幾個月，交貨相對有壓力，產能跟不上市場進度。
在產能布局，何益盛表示，今年和明年規劃建廠計畫，在台灣規劃在高雄楠梓擴充貼片型電阻產品，在中國大陸也積極擴產。此外，傳感器交貨也吃緊，積極布局設備自動化，因應訂單需求。
興勤指出，現階段規劃在楠梓加工區與其他廠商合作圈地，預期今年下半年可望明朗，預計2年建廠完畢。預估今年在台灣設備資本支出後，產能可提升20%。
在中國大陸布局，興勤表示，持續在湖北宜昌、江西景德、廣州東莞等地布局擴產，傳感器將在常州擴產。
在車用布局，何益盛指出，興勤積極布局國際車廠供應鏈，也深耕電動車充電樁領域，在台灣、常州、宜昌、東莞布局車用產品。
法人表示，車用占興勤整體業績比重約6%，預估今年興勤車用業績看增1成。
展望今年業績，法人預估，興勤今年業績可望逐季成長，今年整體業績可望較去年成長高個位數百分點，今年毛利率可到35%到36%區間。
興勤今年第1季合併營收新台幣13.6億元，較去年同期13.42億元成長1.38%。興勤第1季稅後淨利9718萬元，較去年同期2.05億元減少52.7%，第1季每股純益0.76元，遜於去年同期EPS 1.61元。
法人指出，第1季獲利主要受到所得稅率的影響，第1季也沒有遷廠補助，第1季匯損約新台幣5000多萬元，較去年同期匯損6000萬元減少。（編輯：黃國倫）1070531