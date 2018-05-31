興勤布局國際車用 法人估業績逐季增

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）被動元件廠興勤電子總經理何益盛看今年營運穩健成長，布局國際車用供應鏈，正向看車用業績。法人預估，興勤今年業績可逐季成長，年增看8%到9%區間。

展望今年營運，何益盛表示，今年業績可穩健向上，公司積極布局自動化產能，未來毛利率可持續往上。

觀察訂單狀況，何益盛指出，目前貼片電阻訂單大於產能，高出好幾個月，交貨相對有壓力，產能跟不上市場進度。

在產能布局，何益盛表示，今年和明年規劃建廠計畫，在台灣規劃在高雄楠梓擴充貼片型電阻產品，在中國大陸也積極擴產。此外，傳感器交貨也吃緊，積極布局設備自動化，因應訂單需求。