無懼壓力 11家跨國企業續挺台灣列國家

（中央社台北31日電）中國以「反分裂」為名持續施壓外國企業修改對台灣的稱呼，但外媒今天公布抽樣100家跨國公司網站對台灣的表述顯示，面對中國壓力，仍有11家公司把台灣列在「國家」。

從今年一月萬豪酒店事件以來，中國掀起對外國企業的「反分裂國家」風潮。已在台灣耕耘20年的美式量販店好市多（Costco）要拓點中國，日前也意外被捲進「一中」風波。

英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，隨機抽樣餐飲、時裝、化妝品、汽車、飯店、旅遊、電器、電腦或網路等行業的100家跨國公司調查顯示，大部分公司網站上不會直接使用「國家」字眼，而是用「地區」、「位置」、「城市」或「國家或地區」分類。