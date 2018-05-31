無懼壓力 11家跨國企業續挺台灣列國家

（中央社台北31日電）中國以「反分裂」為名持續施壓外國企業修改對台灣的稱呼，但外媒今天公布抽樣100家跨國公司網站對台灣的表述顯示，面對中國壓力，仍有11家公司把台灣列在「國家」。
從今年一月萬豪酒店事件以來，中國掀起對外國企業的「反分裂國家」風潮。已在台灣耕耘20年的美式量販店好市多（Costco）要拓點中國，日前也意外被捲進「一中」風波。
英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，隨機抽樣餐飲、時裝、化妝品、汽車、飯店、旅遊、電器、電腦或網路等行業的100家跨國公司調查顯示，大部分公司網站上不會直接使用「國家」字眼，而是用「地區」、「位置」、「城市」或「國家或地區」分類。
BBC抽樣的100家跨國公司網站，對於台灣的表述方式可分成4大類：
一、把台灣放在「國家」選項，或稱台灣為中華民國、Republic of China，共有11家：包括無法打入中國市場的推特（Twitter）和網飛（Netflix）；已進入中國市場的普拉達（Prada）、香奈兒（Chanel）、快時尚品牌ASOS、海恩斯莫里斯公司（H&M）台灣版網站、彪馬（Puma）、三越伊勢丹、肯德基（KFC）、飛雅特汽車（Fiat）和宏達電（HTC）。
二、把台灣稱為「中國台灣」、「中華台北」、「台灣地區」：聯想（Lenovo）、惠普（HP）、路易威登（Louise Vuitton）、寶獅汽車（Peugeot）、本田汽車（Honda）、戴姆勒汽車（Daimler）、福特汽車（Ford）、希爾頓酒店（Hilton）。
三、不提「國家」，或是使用「國家/地區」、「城市」、「位置」等進行分類。在BBC抽樣中，較多企業採用這種分類方式。
四、其他分類方式：古馳（Gucci）國際版網站的顧客服務查詢欄目，可以在國際目錄中找到中國，但找不到台灣，然而可以點擊中國版網頁後找得到台灣的資料。
在颯拉（Zara）國際版網站，中國、台灣並列在地區，中國版網頁寫「中國台灣地區」。優衣庫（Uniqlo）國際版網站，中台也並列在地區，中國版網頁寫「台灣地區」。
一月首先「出事」的萬豪酒店集團網頁的列表是以「國家－語言」分類，但「繁體中文」沒有填寫任何地區，且正體（繁體）中文網站仍顯示「正在更新」。
據報導，在台灣沒有業務的連鎖百貨公司沃爾瑪（Walmart），在英文網頁上的地圖點選中國，中國大陸的版圖著色時，沒包括台灣。但在沃爾瑪中國版網頁按地圖時，則看到中國地圖包括香港、澳門、台灣、南海諸島。（編輯：馮昭/楊昇儒）1070531