榮總醫療欠費仍有671萬 年底前盼轉銷呆帳

（中央社記者劉麗榮台北31日電）退輔會統計，全國各級榮民醫院在民國95年以前的醫療欠費，到今年4月已降為750人次，欠款有新台幣671萬餘元，退輔會表示，盼今年底前完成催收程序，並報審計部同意轉銷呆帳。

立法院外交國防委員會上午續審107年度國軍退除役官兵輔導委員會主管的榮民醫療作業基金。其中，民主進步黨籍立委蔡適應等立委提案指出，部分醫療機構辦理呆帳轉銷比率相對偏低或未轉銷，且有醫療欠費已逾10年仍懸帳上，應加強清理或依規定轉銷呆帳，要求凍結3000萬元。

民進黨立委王定宇認為，這應該是清清楚楚的一筆帳，但退輔會對業務細項講不清楚，提出的說法不一，「例外又有例外，狀況又有狀況外」，因此另外提案，將榮民作業基金預算項目「成本及費用總計」、「業務外費用」年度預算3億餘元，減列3000萬元。