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看台灣改革陣痛 任雪麗：年底地方選舉是檢驗

中央社2018/05/31 14:30
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓30日專電）美國學者任雪麗今天說，總統蔡英文執政兩年從艱困改革著手，也許很多人認為她做得不好，而年底的縣市首長選舉會是一次檢驗，但她認為，民進黨不會失去過多席次。

任雪麗（Shelley Rigger）現任北卡羅來納州戴維森學院政治學教授，她專研台灣政治及兩岸關係，尤其是台灣的政治發展，長期以來投注心力，是美國行政部門常請益的對象，她下午在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）舉行的研討會上，探索蔡總統這兩年的執政成績，作上述表示。

她說，在內政議題上，很多人可能會說蔡總統做得不好，但是，蔡總統推行的改革都需長時間才能顯現效應，只不過，蔡總統原本的雄心壯志無法在短時間馬上展現成果，就連民進黨的支持者有時也感到沮喪，而這也給反對黨有機會可有效動員反對蔡總統的立場，但這在蔡總統的眼中會認為，長期來看，這些政策上的重大改變是正確的。

任雪麗認為，儘管蔡總統的民調低，但改革是否得到人民認同，今年11月台灣的地方選舉，民意會對蔡總統推動的改革有所評斷。

對於台灣政黨政治的發展，她則說，一個很大的問題是國民黨的命運未來如何，她認為，對正常運作的民主發展來說，台灣當然需要有第2大政黨，所以，接下來的問題在於國民黨是否能夠重振，而年底的地方選舉，會是一次檢驗。

任雪麗指出，今年底的地方選舉真的會是國民黨首次面對沒有黨產依靠的選戰，國民黨在沒有財力能動員地方組織的情況下，選舉結果究竟如何，值得觀察；她還提到，在兩岸關係上，現任國民黨主席吳敦義回到前總統馬英九的立場，這在年底的地方選舉來說，可能還不足以讓國民黨完全恢復具有競爭力的狀態。

她認為，對國民黨來說，能在地方議會維持現有的議員席次，就算是好的結果，對民進黨而言，失去地方縣市首長席次超過2到3席，就會是失敗，她相信，國、民兩黨都不會把期望值設定得太高。（編輯：紀錦玲）1070531

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