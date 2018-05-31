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中央社

美軍太平洋司令：陸霸權夢是美最大長期挑戰

中央社2018/05/31 14:41
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）預計將成為美國新任駐南韓大使的美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris）今天說，北韓仍是亞太地區和平最迫切的威脅，但中國大陸的「霸權夢」是華府最大的長期挑戰。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈里斯說：「北韓依舊是我們最迫切的威脅，核武國家北韓擁有射程可達美國的飛彈，令人無法接受。」

但他補充說：「中國是我們最大的長期挑戰。沒有美國及美國盟友與夥伴的集中參與和介入，中國將實現在亞洲的霸權夢。」

哈里斯擔任美軍太平洋司令期間，對北韓立場強硬，也針對中國提出警告。北京當局尋求在太平洋地區展現更強大的軍事力量，並在美國和美國盟友主張為公海的水域打造人造島礁、建立軍事設備。

美國總統川普和北韓領導人金正恩可望於6月12日在新加坡舉行高峰會，目前還不清楚哈里斯將在與北韓的會談中扮演何種角色。

哈里斯說：「在印太地區，自由和壓迫兩種世界秩序的地緣競爭正在展開。」

「強權競爭再次出現，我想我們正逐步接近歷史的轉折點…自由和正義岌岌可危。」

哈里斯被提名出任美國駐南韓大使，遺缺將由海軍上將戴維森（Phil Davidson）接替。

川普原先提名哈里斯擔任美國駐澳洲大使，但美國新任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月要求他改任駐南韓大使，認為解決北韓核武危機需要加強外交手段。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070531

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