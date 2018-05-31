全球環境教育夥伴計畫 推循環經濟可期

「2018全球環境教育夥伴諮詢顧問團隊暨亞太環境教育籌備會議」5月30日到6月1日在台北舉行，今天進行「全球環境教育夥伴計畫（GEEP）」專家諮詢會議，新南向國家中的澳洲、印度、菲律賓、越南及馬來西亞都有代表與會。

（中央社記者楊淑閔台北31日電）台美倡議的「全球環境教育夥伴計畫」會議今天在台北舉行，台灣分享獲國際肯定的資源回收、垃圾不落地推動經驗，會議並重視推動循環經濟，學者評析台灣近兩年有機會參與。

鎖定攸關環保推動的重要基石環境教育，台、美於2014年並倡議「全球環境教育夥伴計畫（GlobalEnvironmental Education Partnership，GEEP）」，每年召開兩次會議，迄今已累積30國以上參與，每年除了下半年的年會，上半年召開專家諮詢會議。

北美環境教育學會（NAAEE）執行長布勞斯（JudyBraus）告訴中央社記者，GEEP希望透過教育協助解決全球環境問題，為呼應去年為聯合國「伯利希環境教育宣言」40周年，GEEP邀集全球環境教育社群共思未來行動號召（Call for Action），共列出10項，10月年會將定案。

劉宗勇舉例其中優先推動的5項，包含一、在環境教育的發展上應該嘗試去打造一個更大更為包容的領域。二、給予每一位地球公民對於環境上的自由創造與公平的權利。

三、促使彼此之間的連接與合作進而改變周遭環境。四、提供多元管道接觸環境教育與自然。五、強化環境教育在達成聯合國永續發展目標的重要角色。

劉宗勇說，透過參與國際合作推動環境教育，台灣施行的垃圾不落地、資源回收率高受國際關注，探究原因就是因為推動環境教育有成，民眾有相關知識、態度與行為而成功，此經驗將貢獻、交流。

而國際間推動環境教育，除有政府、民間組織、學者與專家參與。劉宗勇說，歐盟積極推動的循環經濟頻繁於本次會中討論，所以在推動環境教育方案具體規劃出爐前，台灣會積極結合新南向政策，與國際合作導入經濟起飛的當地國家推行環境教育後，也讓產業界參與循環經濟發展，既可不污染環境，又能創造新產業。

國立東華大學人文社會科學學院院長王鴻濬也說，導入產業參與是讓環境教育推動得變更好的一環，是這2年很重要的工作，台灣有機會參與。

布勞斯也告訴中央社記者，確實會朝以上方向推展。她還分享NAAEE推動名為「the EE 30 Under 30program」的青年獎助計畫，去年曾有1名台灣青年獲選；而台灣多方參與國際公共事務，確實有助於台灣更融入成為國際的一員。

她補充，今年的遴選還在進行，到6月11日截止，可透過被推薦及自己報名2種方式參加，入選者當中並有4名可出席10月在華盛頓州召開的GEEP年會，接受即時提問、分享推動環境教育經驗，可提高方案執行國家的曝光度。（編輯：方沛清）1070531