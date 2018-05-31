多圖／孫越感恩會　這些明星都來了

藝人孫越1日病逝，今（31）日在新店行道會美河堂舉行「孫越感恩會」，演藝圈許多明星都來了，包含張小燕、王偉忠、譚艾珍、王月、黃韻玲、邱瓈寬、陶喆、李㼈、徐楓、張清芳以及王月等人，大家齊聚懷念「永遠的孫叔叔」。

張艾嘉受訪時回憶孫越表示，「今天從國外趕回來，他永遠活在我心裡。」譚艾珍則感性地說：「這是上帝派來的天使。」李㼈則提及，「孫叔叔是我一輩子真正的偶像，因為他可以在最尖峰的時候急流勇退，演藝人員如果十萬個也沒有一個可以做到，那我來這邊就是要紀念偶像，我們都是一起在公益領域上。其實孫叔叔不用教導我任何東西，他所有言行舉止就是在教導，我記得有次錄節目，孫叔叔還特地錄了一段影片感謝我，我真的覺得不值得感謝，只有一句，很感謝孫叔叔。」