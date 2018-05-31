林島諾貝爾獎得主會議 中研院兩青年學者獲邀參加

（中央社記者余曉涵台北31日電）中研院表示，基因體研究中心博士後研究學者陳貞均及國際研究生學程化學生物與分子生物物理學程博士生謝豐任受邀參加德國林島諾貝爾獎得主會議，將跟43位諾貝爾獎得主交流。
中央研究院今天發出新聞稿表示，2018年第68屆林島諾貝爾獎得主會議（Lindau Nobel LaureateMeeting）6月24日至29日在德國林島登場，屆時預計將會有43位諾貝爾獎得主參加，是醫學類會議史上最多的一次。
中研院說，今年林島甄選委員會從全球130個合作學術機構中選出600位年輕科學家，獲選人皆為35歲以下傑出的學生、博士候選人及博士後研究學者，中研院也有兩位青年學者獲選。
中研院指出，基因體研究中心博士後研究學者陳貞均及國際研究生學程化學生物與分子生物物理學程（CBMB）博士生謝豐任獲邀參加。
謝豐任說，這次特別想與超高解析光學顯微鏡的先驅斯特凡．赫爾（Stefan Hell）對談，想了解赫爾如何將想法轉化為實驗，最後將其研究商業化。
中研院指出，林島諾貝爾獎得主會議主題基本上由物理、化學、生醫三大領域輪替，本屆為生醫領域，除了討論晝夜節律（circadian rhythm，又譯生理時鐘）之外，主要探討的議題也將包括「後事實時代」中科學的角色、基因治療及科學出版實踐。
1951年起，林島諾貝爾獎得主會議每年夏天在林島舉辦，除了邀請諾貝爾獎得主出席，也廣邀600位優秀青年學者共同與會。
青年學者可以藉由主題會議、討論課程、大師課等強調「對話」與「連結」的議程，與各領域最傑出的科學家交流知識與學術經驗。（編輯：施燕飛）1070531