林島諾貝爾獎得主會議 中研院兩青年學者獲邀參加

（中央社記者余曉涵台北31日電）中研院表示，基因體研究中心博士後研究學者陳貞均及國際研究生學程化學生物與分子生物物理學程博士生謝豐任受邀參加德國林島諾貝爾獎得主會議，將跟43位諾貝爾獎得主交流。

中央研究院今天發出新聞稿表示，2018年第68屆林島諾貝爾獎得主會議（Lindau Nobel LaureateMeeting）6月24日至29日在德國林島登場，屆時預計將會有43位諾貝爾獎得主參加，是醫學類會議史上最多的一次。

中研院說，今年林島甄選委員會從全球130個合作學術機構中選出600位年輕科學家，獲選人皆為35歲以下傑出的學生、博士候選人及博士後研究學者，中研院也有兩位青年學者獲選。