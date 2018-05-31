NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈英倫戀愛教主嗆聲成名　9月來台偶像主唱喝酒麻痺　五月天救了他！8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

政府領軍海外參展 生技股紅光滿面

中央社2018/05/31 14:52
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韓婷婷台北31日電）政府將帶領台灣多家生技公司赴美參加6月4日登場的波士頓生技展，生技股行前趁勢展開新一波反彈，多檔個股漲停，上櫃生技指數大漲3.6%。

大盤類股輪動快速，在被動元件及矽晶圓族群漲多拉回之際，生技類股今天接棒演出，近期表現相對弱勢的浩鼎，午盤過後以旱地拔蔥式的急拉強攻至漲停價162元，化解破底危機，帶動類股展開新一波反彈。

生技類股上市指數上漲0.85點，漲幅1.2%，指數來到71.5點；上櫃生技指數勁揚5.35點，指數來到153.92點，漲幅達3.6%。

個股表現部分，包括保瑞、科妍、亞獅康、醣聯都亮燈漲停，美時、大江、益安、佰研、和康生、康聯-KY、創源、安成藥、商之器等漲幅都超過5%。

2018北美生物科技展（BIO InternationalConvention, 2018 BIO）將於6月4日在美國波士頓市登場，北美生物科技展是全球最具規模的生技會議與展覽，每年有來自超過30個國家、1100家生技公司參展。

台灣積極發展生醫產業，多年來皆由行政院率團整合產官學研籌組參展，今年台北市政府首度加入，由台北市政府產業發展局組團偕同台北市績優生技公司赴美參展。包括獲得台北生技獎的台灣東洋藥品、彥臣生技藥品、農業科技的遠東生物科技，及曾獲台北市產業獎勵補助的茂英基因科技、醫療器材的唯醫生技等5家企業，於台灣館內設立「台北展示區」。（編輯：張良知）1070531

林島諾貝爾獎得主會議 中研...台能否參與環太平洋軍演 美...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan