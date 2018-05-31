政府領軍海外參展 生技股紅光滿面

（中央社記者韓婷婷台北31日電）政府將帶領台灣多家生技公司赴美參加6月4日登場的波士頓生技展，生技股行前趁勢展開新一波反彈，多檔個股漲停，上櫃生技指數大漲3.6%。

大盤類股輪動快速，在被動元件及矽晶圓族群漲多拉回之際，生技類股今天接棒演出，近期表現相對弱勢的浩鼎，午盤過後以旱地拔蔥式的急拉強攻至漲停價162元，化解破底危機，帶動類股展開新一波反彈。

生技類股上市指數上漲0.85點，漲幅1.2%，指數來到71.5點；上櫃生技指數勁揚5.35點，指數來到153.92點，漲幅達3.6%。