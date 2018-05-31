三陽出售全數廈門金龍股權 將挹注EPS 1.5元

三陽發言人田人豪說明，三陽原透過創興國際 (三陽 100% 持有的 BVI 公司) 間接持有廈門金龍聯合汽車 25% 股權，不過近來在廈門金龍母公司「廈門金龍汽車集團」(直接及間接持有廈門金龍 75% 股權) 積極整合旗下客車事業，並策略性收購下屬轉投資公司的少數股權。

機車大廠三陽 (2206-TW) 今 (31) 日暫停交易，下午 2 點半於證交所發布重大訊息，宣布董事會今日通過將全數出售 25% 廈門金龍股權，現金將入帳 36 億元，其中 80% 取得現金將於第 2 季至第 4 季分三期入帳，而剩餘 20% 價款預計明年 5 月底入帳，而帳上認列利益約 12.4 億元，共將貢獻每股純益(EPS)1.5 元。

因此，日前雙方協議由金龍汽車集團出資人民幣 7.75 億元 (約新台幣約 36 億元)，買下三陽持有的 25% 廈門金龍股權。

三陽於 2004 年 12 月透過創興國際投資廈門金龍，期間歷經數次增資但始終維持 25% 股權，不過，三陽經營團隊認為，此畢竟屬少數股權，在廈門金龍的營運上較不具主導權，僅被動認列損益，因此，藉由本次金龍汽車集團策略性整合持股，順勢處份轉投資股權。

田人豪說明，自入股廈門金龍後，合計歷年來共產生 30 億元的轉投資收益，由於不斷參與其增資以維持 25% 的股權不被稀釋，實際帳面上認列的投資收益約 12.4 億元。

田人豪強調，此舉除了可讓三陽整體轉投資架構更精簡、管理成本有效下降外，也可產生約 36 億元現金流，有助擴充未來營運與拓展業務版圖。

三陽今年第 1 季稅後純益 2.22 億元，EPS 0.27 元。