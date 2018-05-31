華為市占Q2可望超車蘋果 奪全球第二大

展望第 2 季，由於中國四大品牌旗艦新機鋪貨效應，海外市場的拓展預估將帶來不錯的收益，全球智慧型手機生產總量可望較第 1 季成長 5%；法人認為，中國四大手機品牌出貨增溫，將有助台廠相關供應鏈的營運表現。

根據全球市場研究機構 TrendForce 最新報告指出，今年第 1 季智慧型手機市場在季初延續去年第 4 季的低迷買氣，一直到 2 月底市場需求轉旺，品牌廠才開始積極備料；受惠於中國四大品牌華為、小米、OPPO、Vivo 第 1 季表現突出，帶動全球智慧型手機生產數量達 3.4 億支，年增 5.3%；值得注意的是蘋果在第 2 季的市占恐將被華為超車，落居全球第三名。

TrendForce 指出，觀察個別廠商第 1 季表現，在國際品牌方面，全球市占率排名第一的三星 (Samsung) 受中國品牌快速崛起，且透過終端售價的價格競爭的影響，第 1 季生產總量較去年同期下降近 9%，第 2 季預估將與第 1 季約 7300 萬支生產總量持平。

蘋果 (Apple) 第 1 季全球市占率排名第二，雖然去年推出的 iPhone 8 系列及 iPhoneX 銷售不如預期，但在舊機種降價促銷下，支撐第 1 季生產總量達 5600 萬支，年增 7.5%； 展望第 2 季，因處於兩代旗艦機種過渡期，消費者普遍持觀望態度，預估第 2 季的生產總量約 4100 萬支，與去年同期持平，但較首季下滑。

TrendForce 表示，蘋果今年將延續去年推出 3 款旗艦機的策略，除擴大 Face ID 及全螢幕的採用外，也會全面提高記憶體容量；TrendForce 認為，蘋果今年勢必將重新思考手機定價策略，除了可能在售價上進行調整以迎合市場期望外，也將提高 3 款旗艦新機中低價款比重，以獲取更大市占表現。

觀察中國各品牌表現，第 1 季華為智慧型手機生產數量仍居中國之冠，全球排名僅次於三星、蘋果。以華為海外市場的拓展來看，雖在北美推出受阻，但榮耀系列成功在歐洲市場打響名號後，華為也將複製其成功模式，透過高性價比的榮耀系列瞄準印度市場；華為第 1 季生產總量較去年同期成長 10%，第 2 季持續受惠旗艦新機的熱銷，預估生產總量有機會成長 8%。

根據 TrendForce 統計，三星第 1 季市占率 21.4% 居全球之冠；蘋果為 16.4% 居次；第三名則是華為，市占率 11.7%；OPPO 以市占率 8.2% 居第四名；小米 7.9% 擠進第五名；第六名則是 vivo 的 5.7%。

TrendForce 預估，第 2 季三星市占略減至 20.4%，仍穩坐冠軍；但第二名則由華為以 12% 市占率超車蘋果；蘋果市占率下滑至 11.4%；OPPO 市占率增至 9.2%；小米增至 8.5%；vivo 增至 8%。

其他手機品牌廠部分，樂金 (LG) 第 1 季生產數量約 1350 萬支，預估第 2 季表現將持平。北美是其最大出貨地區，占整體出貨比重達 50% 以上，並且主要以中低階手機的銷售為主；索尼 (Sony) 近年來的產品策略以獲利空間較大的中高階手機為主，但受到中國品牌夾帶高 CP 值衝擊，既有市場不斷萎縮，第 1 季生產數量僅約 220 萬支，第 2 季在新款手機 Xperia XZ2 的帶動下，可望較第 1 季生產數量略為提升。

諾基亞 (Nokia) 透過和 FIH Mobile 合作取得成本優勢，加上受惠品牌知名度及長久經營的通路渠道，生產總量連續幾季都維持成長。但智慧型手機市場競爭激烈，加上近年來製造成本持續上揚，壓縮中小品牌生存空間，因此 Nokia 在產品策略上採取先穩固市占位置、再求獲利的作法，力求在全球前十大品牌中占得一席之地。以第 1 季來看，Nokia 生產總量約 430 萬支，預估第 2 季將再成長 16%。