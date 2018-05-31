台能否參與環太平洋軍演 美海軍未回答媒體提問

（中央社記者曹宇帆洛杉磯30日專電）環太平洋軍演即將舉行，台灣能否參與引起多方討論。美國海軍第3艦隊回覆中央社記者電郵提問，內容完整介紹這項規模龐大的國際海上軍演，但沒有回答台灣能否參與的問題。

國防部長嚴德發在立法院答覆立委質詢指出，台灣一直爭取參加環太平洋軍事演習（RIMPAC），不是因為美國今年撤回對中國的邀請才提出，他並表示「現在是大好機會」，但還是要看美方態度。

中央社記者以電郵詢問美軍印度-太平洋司令部（US Indo-Pacific Command），台灣能否參與2018年RIMPAC，印太司令部轉由美國海軍第3艦隊公共事務官以美國海軍發布的新聞稿，答覆記者的電郵提問，內容詳細完整，但完全沒有觸及台灣能否參與的問題。