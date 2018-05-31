台能否參與環太平洋軍演 美海軍未回答媒體提問

（中央社記者曹宇帆洛杉磯30日專電）環太平洋軍演即將舉行，台灣能否參與引起多方討論。美國海軍第3艦隊回覆中央社記者電郵提問，內容完整介紹這項規模龐大的國際海上軍演，但沒有回答台灣能否參與的問題。
國防部長嚴德發在立法院答覆立委質詢指出，台灣一直爭取參加環太平洋軍事演習（RIMPAC），不是因為美國今年撤回對中國的邀請才提出，他並表示「現在是大好機會」，但還是要看美方態度。
中央社記者以電郵詢問美軍印度-太平洋司令部（US Indo-Pacific Command），台灣能否參與2018年RIMPAC，印太司令部轉由美國海軍第3艦隊公共事務官以美國海軍發布的新聞稿，答覆記者的電郵提問，內容詳細完整，但完全沒有觸及台灣能否參與的問題。
美國第3艦隊引用美國海軍發布的新聞稿指出，2018年環太平洋軍演自6月27日至8月2日，共有26國參與這項全球規模數一數二的海上國際軍事演習。
這26國包括：澳洲、巴西、汶萊、加拿大、智利、哥倫比亞、法國、德國、印度、印尼、以色列、日本、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、秘魯、南韓、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、東加王國、英國、美國與越南。
新聞稿說，巴西、以色列、斯里蘭卡與越南是首次參加環太平洋軍事演習。
演習重點包括美軍軍機發射長程反艦飛彈（LRASM）的實彈射擊，日本陸上自衛隊發射陸基反艦飛彈等。
新聞稿指出，參與演習的艦艇共47艘、潛水艇5艘、18國地面部隊、超過200架軍用機與官士兵2萬5000人，時間從6月27日至8月2日，地點在夏威夷與南加州。
新聞稿指出，演習項目涵蓋海上救援與維安、兩棲作戰、反潛、防空、掃雷、爆裂物處理及反海盜等，並強調，這項演習有助於提高各國部隊聯合作戰與反應能力，遏止區域衝突和侵略。（編輯：紀錦玲）1070531