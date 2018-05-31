美貿易談判先遣團抵北京 陸商務部不出惡言

中美貿易談判已步入關鍵期。華爾街日報報導引述知情人士稱，美國先遣團將與中方代表會面，敲定貿易談判的總體框架；如果雙方未能就擬討論的問題達成一致，美國商務部長羅斯預定的訪華之行可能會被取消。

29日，美國白宮發表聲明稱，將對價值約500億美元的中國商品清單加徵25%關稅，並表示在6月15日前公布具體清單。

中國商務部今天上午舉行例行記者會，高峰在答覆媒體提問時表示，已注意到美方擬推出的有關措施。中方認為，美方的這些措施不符合世貿組織的基本原則和精神。中方將對美方的舉措以及相關的影響進行認真評估，並保留採取相應措施的權利。

高峰表示，中國始終認為中美在經貿領域有著廣泛的共同利益和廣闊的合作空間，應該求同存異、合作共贏。希望美方能夠與中方相向而行，積極推動落實聯合聲明的有關共識，使中美兩國業界、消費者、中美兩國經濟以及世界經濟，都能從中美經貿合作中真正受益。（編輯：楊昇儒/林克倫）1070531