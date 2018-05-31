防中橫公路大型車長下坡事故　警方雙管齊下

和平警分局指出，轄區臺8線梨山至和平間路段，均為長下坡路段、且彎道多，近期為梨山地區蔬菜產季，大型車輛進出較以往頻繁；日前發生自小貨車與大型重機車交通事故，雙方車輛受損，人員經送醫救治，大型重機車駕駛不幸往生，自小貨車駕駛仍住院治療中。

為有效防制大型車輛交通事故，警方持續加強取締車輛超速、超載、不依規定駛入來車道等違規，並宣導大型車駕駛應充分休息後再上路，切勿疲勞駕駛；於行經社區及學校附近應減速慢行，若遇長下坡請採「降檔」方式，藉由引擎煞車來減速，並配合「點煞」踩放煞車進行氣壓煞車，才不會造成來令片過熱導致煞車失靈。

如果下坡時遇到煞車失靈，第一步需先降檔讓引擎煞車產生作用、同時也需拉起手煞車，若仍無法停車，最後利用車身摩擦山壁、路旁車輛和牆壁或將輪胎駛入路旁水溝等，幫助停車將損害減至最輕。警分特別提醒，超速、超載等違規行為依規定記點，「6個月內記滿6點吊扣駕照1個月，1年內吊扣2次，再違反者吊銷駕照」。

和平警分局長黃永志雖然甫上任，對於轄區交通安全非常重視，針對載運蔬果的大型貨車，指示交通組先製發交通安全宣導單，宣導駕駛人依限速行駛、勿超載、開啟頭燈等安全觀念。此外，警方持續規劃勤務，在臺8線架設移動式測速照像機，加強取締超速車輛與逆向行駛、超載及酒後駕車等重大違規，希望大家都能遵守交通規則，共同營造「人守法、路順暢、車安全」的交通環境，以維護用路人安全，減少交通事故發生。