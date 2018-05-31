最夯的「台南越光米」一期新米即將上市

李孟諺表示，端午節應景的粽子常讓人食指大動，但由於糯米不易消化，讓許多人改變飯食習慣；今天首度挑戰在粽子裡加入「台南越光米」元素，以越光米取代糯米，來避免食用後腸胃不適及脹氣的情形，鼓勵大家能多食用米飯。

嚴選「台南越光米」一期新米即將上市！為推廣台南尚青好米，今（31）日上午在南市府民治市政中心辦理「2018台南越光米 粽鋪師ㄟ幸福味競賽」活動暨新米上市預購會；市長李孟諺表示，「台南越光米」以牡丹為圖騰新包裝上市，希望帶給所有喜好台南越光米的消費者幸福、圓滿和富貴的花語祝福。

李孟諺說，台南擁有灌排分離、土壤肥沃的農作環境，及嘉南大圳、曾文水庫、烏山頭水庫的純淨水源，在得天獨厚的生長條件下，越光米品質足以娉美花東米，且與日本越光米DNA相似度高達95％，口感香甜Q彈，可說是台灣最頂級的食用米。

農業局表示，感謝全市31區農會的共襄盛舉，來參加「2018台南越光米 粽鋪師ㄟ幸福味競賽」，並預計於6月8日在民治市政中心一樓大廳，舉辦得獎粽的愛心義賣，義賣所得也會全數捐給弱勢團體，歡迎大家來購買得獎粽、做愛心！另外，「台南越光米」首推新包裝「買3送1再加碼免運」的活動，數量有限，預購時間只到6月10日。

今天出席促銷活動的貴賓還有台南市議會議長賴美惠和市議員參選人李宗瀚、沈家鳳等人。