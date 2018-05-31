A7污水問題解決了　朱立倫：感謝老縣長的付出

桃園市A7合宜住宅污水排放的議題，經民進黨新北市長參選人蘇貞昌的居中牽線才解決；民進黨新北市議員今（31）日在市政總質詢上，要求新北市長朱立倫向老縣長說聲「謝謝！」朱立倫強調，受害者是新北市，最該負責是營建署。

何淑峰質詢朱立倫，「如果受人幫助是否要心存感謝？」新北市議會議長蔣根煌反應A7合宜住宅的污水問題，經老縣長的協助下解決了，這是一件正面的好事情，是不是應該向老縣長說聲「謝謝！」鄭金隆認為，身為新北市的大家長，就該解決市民的大小事；陳永福批評，「個人的業，個人要擔」，時任行政院副院長的朱立倫沒盡到監督之責，現在新北市長的朱立倫就要善後。