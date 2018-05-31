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A7污水問題解決了　朱立倫：感謝老縣長的付出

記者陳志仁／新北報導2018/05/31 18:54
▲民進黨新北市議員質詢朱立倫，任內推動許多政策不見成效，市民無感，市長一再喊口號要替新北市劃大餅，卻看不到市政推動亮點。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.31）
▲民進黨新北市議員質詢朱立倫，任內推動許多政策不見成效，市民無感，市長一再喊口號要替新北市劃大餅，卻看不到市政推動亮點。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.31）

桃園市A7合宜住宅污水排放的議題，經民進黨新北市長參選人蘇貞昌的居中牽線才解決；民進黨新北市議員今（31）日在市政總質詢上，要求新北市長朱立倫向老縣長說聲「謝謝！」朱立倫強調，受害者是新北市，最該負責是營建署。

何淑峰質詢朱立倫，「如果受人幫助是否要心存感謝？」新北市議會議長蔣根煌反應A7合宜住宅的污水問題，經老縣長的協助下解決了，這是一件正面的好事情，是不是應該向老縣長說聲「謝謝！」鄭金隆認為，身為新北市的大家長，就該解決市民的大小事；陳永福批評，「個人的業，個人要擔」，時任行政院副院長的朱立倫沒盡到監督之責，現在新北市長的朱立倫就要善後。

林秀惠、張瑞山、彭成龍表示，朱立倫任內推動許多政策不見成效，市民無感，市長一再喊口號要替新北市劃大餅，卻看不到市政推動亮點，倒是輔選侯友宜無所不用其極，讓整個「朱市府都成為侯團隊」，希望有心去選舉的公務人員離開市府，不要在市長末期的民調表現淪為末段班；另許多應該解決的市政問題，包括A7合宜住宅污水等等卻放任不管，對於市民而言，是不折不扣的無心市長。

朱立倫回應再警告並開罰，直到工廠終於裝設污的水處理，「那新北市政府與議員有需要感謝工廠嗎？」這件事情最要負責就是營建署，畢竟興建合宜宅的主責機關是營建署，且地點就在桃園市；不過，對於過去前台北縣長蘇貞昌及所有曾經為市政付出努力的同仁，都表達感謝之意，「但不用感謝他」。

關鍵字a7合宜住宅朱立倫林秀惠何淑峰鄭金隆陳永福張瑞山
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