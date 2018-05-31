HPS舞蹈劇場2018年全新製作　瞳孔下的灰白

「HPS舞蹈劇場」，舞團舞者多為非科班出身，曾源自高中迷惘時期的學子，因著「跳舞」，接受專業舞者養成之淬鍊與砥礪，更歷經諸多肢體的磨練與跨越，對團員而言，舞蹈是人生中的一盞明燈，並引領他們走向國際表演舞台逐漸從過去荒漫無章的人生中找到自信，看見自我價值。

2015年年初，藝術總監謝佩珊帶領一群熱愛舞蹈藝術青年共同創造一個嶄新藝術表演平台，透過謝佩珊的帶領，荒漫無章的人生中覓得方向，舞蹈藝術已然成為這群熱情青年的人生明燈，不斷在肢體實踐中肯定自我價值、找回自信，激發出強烈的生命能量。