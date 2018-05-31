HPS舞蹈劇場2018年全新製作　瞳孔下的灰白

「HPS舞蹈劇場」，舞團舞者多為非科班出身，曾源自高中迷惘時期的學子，因著「跳舞」，接受專業舞者養成之淬鍊與砥礪，更歷經諸多肢體的磨練與跨越，對團員而言，舞蹈是人生中的一盞明燈，並引領他們走向國際表演舞台逐漸從過去荒漫無章的人生中找到自信，看見自我價值。
2015年年初，藝術總監謝佩珊帶領一群熱愛舞蹈藝術青年共同創造一個嶄新藝術表演平台，透過謝佩珊的帶領，荒漫無章的人生中覓得方向，舞蹈藝術已然成為這群熱情青年的人生明燈，不斷在肢體實踐中肯定自我價值、找回自信，激發出強烈的生命能量。
謝佩珊擅長用社會議題為創作主題，讓每位舞者歷經其境，體會真實人民發生的狀態以及內心掙扎的聲音，除了編創肢體動作上都具有爆發力外，同時也使用光雕與道具做科技藝術結合。
今年的作品以精神疾病為出發，探討不同樣貌的人格，強烈的動作張力，搭配燈光設計與光雕設計結合，將呈現驚豔的視覺效果帶入觀眾的內心，透過作品，舞團期許創作及推廣下，不僅為南台灣注入藝文氣氛，也能夠多注視社會上的弱者，並給予關懷及擁抱。
HPS舞蹈劇場誠摯邀請您一同進台南原生劇場，體驗一場肢體、情緒張力的演出，帶給您不一樣的視覺饗宴；演出資訊，台南場-台南文化中心原生劇場6月2日19:30和6月3日14:30。