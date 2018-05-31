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5月科技產業發威 共55檔亞太基金績效戰勝大盤

鉅亨網2018/05/31 15:25
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金融市場震盪，亞股相關基金表現亮眼，5 月在費城半導體指數強彈逾 11% 的帶動下，與科技產業連動度高的台股和亞股表現不俗，連帶激勵亞洲相關基金績效跟著水漲船高，根據統計，5 月共有 55 境外檔亞太 (不含日本) 基金績效優於 MSCI 亞太 (不含日本) 指數。

根據 Bloomberg 統計顯示，5 月前十強境外亞太 (不含日本) 基金績效，平均達 1.58% 至 3.82%，全部境外亞太基金單月平均報酬 0.3% 維持正數，並大幅優於同期 MSCI 亞太 (不含日本) 指數的 - 2.09%。

值得一提的是，共有 55 境外檔亞太 (不含日本) 基金的 5 月績效，完勝 MSCI 亞太 (不含日本) 指數，再次突顯主動選股的重要性。

摩根亞洲增長基金產品經理張致寧表示，亞洲產業在電子商務、AI 人工智慧、線上博弈等領域高度參與，因此 5 月在費半指數大漲之下，亞洲科技股同步沾光。

張致寧指出，除了亞洲科技股表現亮眼，亞洲整體景氣指標明顯改善、維持溫和通膨環境、貨幣回升等，也是吸引國際資金進駐亞股的主因之一，預期在景氣增長環境下，亞洲前景發展依舊看好。

投資布局上，建議若有意搭上亞洲多頭列車者，投資策略可跳脫大盤權重，採取由下而上選股方式，靈活布局大中小型個股，並聚焦生活型態升級、金融深化、人口結構改變等投資主題。

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