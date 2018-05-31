陸四大品牌手機強攻世界　促全球市場Q1年增5.3%

全球市場研究機構TrendForce最新報告指出，觀察個別廠商第1季表現，在國際品牌方面，全球市占率排名第一的三星（Samsung）受到中國大陸品牌快速崛起，且透過終端售價的價格競爭，第1季生產總量較去年同期下降近9%，第2季預估僅將持平第1季約7300萬支生產總量的表現。

而蘋果（Apple）第1季全球市占率排名第二，僅管去年推出的iPhone 8系列及iPhoneX銷售不如預期，但憑藉舊機種的降價促銷，支撐第1季生產總量達5,600萬支，相較去年同期成長7.5%；展望第2季，由於處於兩代旗艦機種的過度期，消費者普遍持觀望態度，預估第2季的生產總量約4,100萬支，與去年同期持平。

TrendForce指出，蘋果今年將延續去年推出3款旗艦機的策略，除了擴大Face ID及全螢幕的採用外，也會全面提高記憶體容量。認為蘋果今年勢必將重新思考手機定價策略，除了可能在售價上進行調整以迎合市場期望外，也將提高三款旗艦新機中低價款比重，以獲取更大市占表現。

而樂金（LG）第1季生產數量約1,350萬支，預估第2季表現將持平。北美是其最大出貨地區，占整體出貨比重達50%以上，並且主要以中低階手機的銷售為主；索尼（Sony）近年來的產品策略以獲利空間較大的中高階手機為主，然受到大陸自有品牌夾帶高CP值衝擊，既有市場不斷萎縮，第1季生產數量僅約220萬支，第2季在新款手機Xperia XZ2的帶動下，可望較第1季生產數量略為提升。

諾基亞（Nokia）透過和FIH Mobile合作取得成本優勢，加上受惠品牌知名度以及長久經營的通路渠道，生產總量連續幾季均維持成長。然而智慧型手機市場競爭者眾，加上近年來製造成本持續上揚，壓縮中小品牌生存空間，因此Nokia在產品策略上採取先穩固市占位置、再求獲利的作法，力求在全球前十大品牌中占得一席之地。以第1季來看，Nokia生產總量約430萬支，預估第2季將再成長16%。

再觀察中國大陸各品牌表現，華為智慧型手機生產數量仍居冠，全球排名僅次於三星、蘋果。以華為海外市場的拓展來看，雖在北美推出受阻，但榮耀系列成功在歐洲市場打響名號後，華為也將複製其成功模式，透過高性價比的榮耀系列瞄準印度市場。第1季生產總量較去年同期成長10%，第2季持續受惠旗艦新機的熱銷，預估生產總量有機會成長8%。

小米第1季生產總量達2,700萬支，其中又以出貨印度表現最為突出，成功擠下三星，居印度智慧型手機品牌市占率第一。2018年小米依舊維持低毛利的行銷方式，透過米家生態鏈等周邊商品的引進、軟體服務以及AI人工智慧開發應用等維持獲利並吸引買氣，預計全年生產總量將有機會和OPPO互別瞄頭，躍升至全球第4大智慧型手機品牌。

OPPO和Vivo去年第4季受到低迷買氣的衝擊，整機庫存水位飆高，因此大幅下修生產計畫以調節庫存水位。第1季市場買氣回溫，渠道拉貨動能復甦，整體生產總量較去年第4季分別成長10%及2%，預估第2季受到旗艦新機發表以及渠道鋪貨的帶動下，將回到去年的季度生產總量水平，分別達3,300萬支以及2,900萬支。

在行銷策略上，今年OPPO和Vivo一改以往既廣且密的渠道商、零售商布建戰略，除了減少銷售據點外，也投入更多心力在經營網路電商平台，期盼透過降低管銷費用支撐利潤表現。以OPPO來說，預估今年將與小米競爭全球第4大品牌廠寶座；而Vivo與國際足球聯合會（簡稱國際足聯，FIFA）達成協議，為國際足聯世界盃提供6年贊助，其中包含6月即將在俄羅斯舉辨的世界杯足球賽，其廣告效益今年能否發揮，值得關注。