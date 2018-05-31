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有洋蔥！暖爸扮蜘蛛人為5歲腦癌兒慶生

國際中心／綜合報導2018/05/31 15:46
▲英國一名父親麥可，在兒子傑登 5 歲生日時，扮演兒子最愛的蜘蛛人，希望能給罹患腦癌的兒子最大的驚喜。（圖／翻攝自 YouTube ）
▲英國一名父親麥可，在兒子傑登 5 歲生日時，扮演兒子最愛的蜘蛛人，希望能給罹患腦癌的兒子最大的驚喜。（圖／翻攝自 YouTube ）

或許在每個孩子心中，爸爸都是一名英雄，但英國這名父親更是兒子的超級英雄。 30 歲的 Mike Wilson （麥克），為了要給罹患腦癌的兒子 Jayden （傑登）一個生日驚喜，選在傑登 5 歲生日這天，特地變裝成傑登最愛的蜘蛛人，並從屋頂上跳躍下來，證明這世界上是真的有超級英雄存在。麥克強調，自己會努力陪兒子戰勝病魔，度過一切難關。

傑登從小不幸罹患腦癌，醫師診斷他最多只能活到 5 歲，因此麥克決定在傑登 5 歲生日時給他一個大驚喜。麥克知道傑登最愛蜘蛛人，特地買了一套蜘蛛人的服裝，並且扮演成蜘蛛人的模樣，希望讓傑登美夢成真，相信這世界上真的有超級英雄。

當麥可變裝為蜘蛛人從屋簷上跳下來時，兒子跟女兒 Ella （艾拉）都嚇了一跳，麥可接著問傑登「今天是不是一個很好的日子？」並詢問能不能給傑登一個大大的擁抱，傑登立即走向前去與「爸爸」相擁，這溫馨的畫面讓周遭圍觀的民眾報以熱烈掌聲。


▲傑登給「爸爸」一個大大的擁抱，圍觀的民眾報以熱烈的掌聲。（圖／翻攝自 YouTube ）

麥可受訪時表示「傑登的房間都是蜘蛛人的海報還有玩具，他真的很喜歡蜘蛛人」麥可說，自己看到傑登收到「蜘蛛人的禮物」那快樂的模樣，讓他差點感動落淚。

面對病魔威脅，麥可指出「我們每天努力與傑登相處，和他一起體驗新鮮的事物，努力去逗他開心，帶他去迪士尼樂園玩，或是一起搭乘直升機飛翔，希望能夠在這段有限的時間裡，去創造更多美好的回憶。」

雖然最後傑登染上了肺炎，在聖誕夜的晚上平安離開人世，但麥克強調，希望透過這段影片，幫助其他正在對抗病魔的孩童，成為小戰士去面對生命挑戰。

▲英國一名父親麥可扮演兒子最愛的蜘蛛人，要給罹患腦癌的兒子最大的驚喜。(翻攝自Youtube)

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