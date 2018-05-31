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〈年度網路女皇報告〉一文看懂今年網路女皇Meeke

鉅亨網2018/05/31 15:28
鉅亨網 / NOWnews
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創投公司 Kleiner Perkins Caufield & Byers 合夥人、著名網路趨勢分析女皇 Mary Meeker 週三 (30 日) 發表了最新的 2018 網路趨勢報告，對全球網路發展趨勢提出解讀，以下為投資人整理出該份報告的重要看點：

1.Meeker 提道，雖然全球網路使用人口增長力道趨向緩和，但是用戶每日使用網路的時間，事實上是與日俱增的，同時移動設備使用的應用軟體，每日用量也正持續增加，並且 Wifi 設點的速度也並未遲緩。

/ 圖：Meeker
每日使用的應用媒體正持續增加 / 圖：Meeker

2. 在支付市場方面，Meeker 表示，目前全球已有高達 60% 的付款，都是透過行動支付執行，只有 40% 為實體現金支付，而這個趨勢在中國與美國近年來都大幅提升。

/ 圖：Meeker
多達 60% 的交易行為都是由行動支付所執行 / 圖：Meeker

3. 談論到網路上視頻影片的成長趨勢，Meeker 認為，近年來的視頻媒體使用量也在陸續攀升，而直播行業之成長也並未見到阻礙。

/ 圖：Meeker
直播行業正蒸蒸日上 / 圖：Meeker

4. 在人工智慧方面，谷歌 Alphabet (GOOGL-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 的文字處理準確性已達 95% 的高水準表現，而亞馬遜的 Echo 可操作的功能也達 3 萬多項。

並且受到科技業大量投入研發資金的刺激，科技業的研發金額已超過資本支出。

/ 圖：Meeker
科技業的研發金額也已超過資本支出 / 圖：Meeker
/ 圖：Meeker
美科技業研發 + 資本支出一路向上 / 圖：Meeker

5. 而電子商務市場更是 Meeker 在本次網路趨勢報告中，特別強調的網路產業之一，2017 年電商市場再以 16% 的年增率率，進一步將市場規模拓展至 4500 億美元。

/ 圖：Meeker
電商市場近年來一路成長  / 圖：Meeker

而對於在網路大爆炸的年代中，店家們應該如何更準確的瞄準消費者呢？

Meeker 對此提供建議，認為社群媒體就是下一階段網路電商的發展重點。據 Meeker 本次報告指出，大約有 55% 消費者是由社群媒體，來發現商家的新商品。

/ 圖：Meeker
社群媒體為下一階段的網路電商發展重點 / 圖：Meeker

6. 著墨於宏觀經濟面，Meeker 指出，家庭在食物及娛樂的花費近 40 年來已有所下滑，但在房屋、醫療、及保險的花費則有所提升，顯示了家計單位在一般生活的消費上，所得支出已發生結構性轉變。

/ 圖：Meeker
房屋、醫療、及保險的花費則有所提升 / 圖：Meeker
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