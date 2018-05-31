患者用藥安全　台中慈濟「藥師門診」來把關

臺中慈濟醫院「藥師門診」主要負責人藥學部謝蕙霞組長表示，藥師門診實施1個月以來，一周3個上午門診，平均一診服務3到5人，每人服務40分鐘以上。85歲的鄭阿嬤原本血糖控制不錯，近期卻出現惡化狀況，細問起來竟是水果份量太多，血糖跟著飆高。阿嬤的兒子說，一直以為多吃水果有益健康，即使有糖份也是天然的好糖份，忽略糖尿病人禁忌，幸好有「藥師門診」的提醒。

簡守信院長基於提供用藥安全諮詢，並為政府節省藥品浪費立場，決定率先提供免費「藥師門診」服務，特地空出時間，設立專屬門診把關；釐清患者用藥疑慮，精簡病人用藥，就能避免重覆用藥造成藥品浪費，讓用藥安全回歸到患者身上，為中部區域教學醫院第一家執行的醫院。

新型的「藥師門診」服務升級走在前端，除評估病人藥物外也提供治療建議。謝蕙霞組長說，這項門診目前以「糖化血色素控制不佳的糖尿病人」為優先。主要原因是健保單位發現，回收藥品中胰島素被廢棄的量很高，顯示很多病人不會打、不想打，或是不知道不打藥的結果很嚴重；門診衛教過程了解病人怎樣使用、施打胰島素，果真發現不少問題。

有患者跟藥師反映，打胰島素針頭歪掉，或是藥打不出來，懷疑針頭跟藥水設計故障，藥師仔細了解患者的注射與裝設方式，發現有的患者個性太急，針頭裝進筆型胰島素過程中，針頭被擠歪才會打不出藥水；有的則是被年代久遠的胰島素施打教學影片誤導，錯誤使用傳統長針頭斜45度打法，皮膚表面殘留藥水顯示沒有被吸收，經說明改採新型短針頭垂直注入方式馬上得到改善。

還有一種錯誤用藥狀況是個案的解讀問題。謝蕙霞組長說，醫師開出早晚餐前吃低血糖用藥處方，結果被患者解讀為「餐前等於空腹」，自行更改服藥時間為早餐餐前跟睡前；事實上，不同用藥放在不同時間有不同用意，處方要求糖尿患者餐前使用低血糖藥品，用意是避免飯後血糖飆高，結果患者睡前血糖已經降低還吃低血糖藥，難怪糖化血色素一直控制不佳。

臺中慈濟醫院新陳代謝科主任黃怡瓔肯定「藥師門診」對用藥安全的幫助，他指出，有些患者在醫師門診匆忙中，無法清楚理解醫師處方細節與重點所在，經由藥師諮詢得到充分認知，避免醫病溝通中的盲點。藥師以專業知能及耐心跟患者慢慢討論並解決癥結所在，抽絲剝繭找出患者錯誤的吃法。

謝蕙霞藥師則指出，臺中慈濟醫院兩年前建置「雲端藥歷」，患者只要簽署同意書，醫師在幫患者看診時，就可以透過圖示對病人在院內、院外的用藥一目了然。「藥師門診」針對高診次與抗凝血藥劑患者前一日先進行用藥整合評估，評估結果提供醫師做為調整藥品參考，避免藥品的浪費或跨科別開立藥品中可能出現的交互作用或重覆用藥問題。