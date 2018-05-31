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贈送智能手錶守護獨居老人　新竹縣百位長者受惠

記者常似虎／新竹縣報導2018/05/31 16:06
▲新竹縣政府贈送智能手錶來守護獨居老人，共有100位長者受惠。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.05.31）
▲新竹縣政府贈送智能手錶來守護獨居老人，共有100位長者受惠。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.05.31）

新竹縣為守護獨居老人，特別運用公益彩券盈餘經費結合社團法人台灣關愛發展協會，發送100個智能手錶給縣內100位獨居老人，今(31)日上午舉辦贈錶儀式；邱鏡淳表示，竹縣幅員廣闊、尤其偏鄉資源更是缺乏，加上社工員有限，智能手錶運用在遠距照護，可造福更多獨居老人。

邱鏡淳並指出，「希望、亮麗、科技城」是縣府施政願景，上任以來縣府社會福利經費從19.2億提高到27億多，並將獨居老人服務導入創新科技服務方式，期望提供老人安心、為生活打拼工作的晚輩放心的環境，也提醒要確認偏鄉基地台收訊狀況，落實創新科技的產品和服務。


▲智能手錶可即時主動定位，從APP遠端掌握長輩的行蹤，另外還有雲端健康管理等功能，守護獨居老人。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.05.31）

社會處表示， 107年度新竹縣獨居老人個案管理服務由社團法人台灣關愛發展協會承辦，理事長李超群整合康林國際集團、樂齡智能產業和蓋德科技的資源，無償提供智能手錶給縣內百位邊緣戶的獨居老人，用智能手錶強化獨居老人居家安全與健康諮詢追蹤關懷。

智能手錶可即時主動定位，從APP遠端掌握長輩的行蹤，另外還有雲端健康管理、親情電話速撥、獨立雙向通話的功能，護理人員和長輩透過電話噓寒問暖的互動，更讓獨居老人覺得安心；統計今年4月迄今，有將近40個個案享受這項服務，預計今年底會增加到100名邊緣戶獨居老人個案，使用智能手錶。


▲新竹縣政府結合產業界無償提供智能手錶給縣內百位邊緣戶獨居老人，強化居家安全與健康諮詢追蹤關懷。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.05.31）

參加贈錶儀式的91歲劉老先生，長子早逝、妻子去年也往生，一人獨居在芎林鄉，每月僅領取老人年金生活，他透過智能手錶自主量測血壓及心律，有問題按紅色按鍵，就可以向call center　的護理人員通話，受訪時覺得有智能錶讓他感到開心。

另一位來自偏鄉尖石梅花村的原住民劉老太太，獨居、膝下無子，長期受痛風、高血壓困擾，一直擔心疾病出意外沒人可以及時救援，現在有了智能手錶提供的緊急救援功能及關愛健康諮詢與追蹤，讓她感覺很安心。


▲新竹縣政府結合產業界無償提供智能手錶給縣內百位邊緣戶獨居老人，強化居家安全與健康諮詢追蹤關懷。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.05.31）

李超群表示，台灣關愛發展協會用智能錶守護獨居老人，新竹縣是繼澎湖縣之後，本島第一個推動的縣市，除了可管理長輩的健康數據，當意外發生，還可及時出動醫療資源介入緊急處理。

關鍵字智能手錶獨居老人雲端健康管理遠距照護
巡邏車汰舊換新　充實守望相助隊

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