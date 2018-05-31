電商搶客首創無卡分期 99萬重機輕鬆買

（中央社記者吳家豪台北31日電）Yahoo奇摩618年中慶今天登場，針對3C及交通類高單價商品推出線上無卡分期專案，為國內大型電商平台首創，目前可線上無卡分期購買的最高單價商品為新台幣99萬元的重型機車。

根據內政部及財團法人金融聯合徵信中心的資料，Yahoo奇摩推估，台灣15到80歲具有消費能力但未持有信用卡者約千萬人。

為服務更多網購族群，Yahoo奇摩與中租公司合作推出線上無卡分期專案，消費者在Yahoo奇摩購物中心購買3C及交通類商品，包括手機、家電、筆電、機車、空調等近500項商品，最高可享60期分期。