影／農來趣、好客企　美和科大六堆園區辦屏東野餐日

近年來戶外野餐活動，越來越夯！美和科技大學創新育成中心連續兩年舉辦屏東野餐日，吸引上萬人響應參與，今(107)年6月23至24日再度於六堆客家文化園區舉辦「2018六堆新食力園遊會暨屏東野餐日」。現場有示範輕食料理，教大家如何DIY紅藜漢堡，同時集結各式小農好物與優質輕品攤位，共同推廣健康輕生活理念，將帶給民眾一個嘉年華式的野餐日特殊體驗。

美和科大陳景川校長表示，連續兩年的屏東野餐日活動在美和科大與六堆園區的共同加值下已成為在地特色活動，眾多民眾踴躍參與，今年的野餐日活動精采度更勝以往，不但有一系列草地音樂會、街頭藝人表演、及美和科大學生特色表演，更結合了六堆客庄元素、在地特色表演，並且號召屏東優質農企業、社會企業、地方小農、胖卡餐車、可可產業等舉辦新食力園遊會。