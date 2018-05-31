影／農來趣、好客企　美和科大六堆園區辦屏東野餐日

近年來戶外野餐活動，越來越夯！美和科技大學創新育成中心連續兩年舉辦屏東野餐日，吸引上萬人響應參與，今(107)年6月23至24日再度於六堆客家文化園區舉辦「2018六堆新食力園遊會暨屏東野餐日」。現場有示範輕食料理，教大家如何DIY紅藜漢堡，同時集結各式小農好物與優質輕品攤位，共同推廣健康輕生活理念，將帶給民眾一個嘉年華式的野餐日特殊體驗。
美和科大陳景川校長表示，連續兩年的屏東野餐日活動在美和科大與六堆園區的共同加值下已成為在地特色活動，眾多民眾踴躍參與，今年的野餐日活動精采度更勝以往，不但有一系列草地音樂會、街頭藝人表演、及美和科大學生特色表演，更結合了六堆客庄元素、在地特色表演，並且號召屏東優質農企業、社會企業、地方小農、胖卡餐車、可可產業等舉辦新食力園遊會。
▲屏東野餐日同時集結各式小農好物與優質輕品攤位。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.31）
美和科大創新育成中心以「農來趣、好客企」的理念推廣為主軸，活動結合「六堆新食力園遊會」、「2018屏東野餐日」、「六堆可可品牌特展」，募集了近80個社企廠商、青農產業投入，希望透過園遊會的方式吸客，讓民眾近距離消費及了解在地產業或品牌，帶動從產地到餐桌、地產地銷的概念；另一方面，全家人一同走出戶外，透過一張野餐墊重新找回關愛彼此的心。
▲活動現場親子共學共樂將加入彩繪六堆T恤。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.31）
重頭戲萬人野餐日活動將於6月24日上午10時啟動，主辦單位找來屏東在地老字號品牌-多麥綠烘焙美食合作推出融合屏東小農食材的野餐驚喜包，限量1000份的超值野餐包甫推出即造成民眾搶購，為了提倡親子共學共樂的理念，活動現場更加入彩繪六堆T恤、晨間廚房的野餐紅藜漢堡包DIY、氣球城堡、可可特展與不斷電表演等親子互動項目，鼓勵民眾共同走出戶外，並用行動支持在地產業。
▲晨間廚房的野餐紅藜漢堡包DIY。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.31）