NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈朴敘俊太自戀　超正祕書遞辭呈閃人小潘潘遭爆分居　好友許聖梅說話了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

影／農來趣、好客企　美和科大六堆園區辦屏東野餐日

記者陳宗傑／屏東報導2018/05/31 20:35
▲2018六堆新食力園遊會暨屏東野餐日，共同推廣健康輕生活理念。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.31）
▲2018六堆新食力園遊會暨屏東野餐日，共同推廣健康輕生活理念。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.31）

近年來戶外野餐活動，越來越夯！美和科技大學創新育成中心連續兩年舉辦屏東野餐日，吸引上萬人響應參與，今(107)年6月23至24日再度於六堆客家文化園區舉辦「2018六堆新食力園遊會暨屏東野餐日」。現場有示範輕食料理，教大家如何DIY紅藜漢堡，同時集結各式小農好物與優質輕品攤位，共同推廣健康輕生活理念，將帶給民眾一個嘉年華式的野餐日特殊體驗。

美和科大陳景川校長表示，連續兩年的屏東野餐日活動在美和科大與六堆園區的共同加值下已成為在地特色活動，眾多民眾踴躍參與，今年的野餐日活動精采度更勝以往，不但有一系列草地音樂會、街頭藝人表演、及美和科大學生特色表演，更結合了六堆客庄元素、在地特色表演，並且號召屏東優質農企業、社會企業、地方小農、胖卡餐車、可可產業等舉辦新食力園遊會。


▲屏東野餐日同時集結各式小農好物與優質輕品攤位。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.31）

美和科大創新育成中心以「農來趣、好客企」的理念推廣為主軸，活動結合「六堆新食力園遊會」、「2018屏東野餐日」、「六堆可可品牌特展」，募集了近80個社企廠商、青農產業投入，希望透過園遊會的方式吸客，讓民眾近距離消費及了解在地產業或品牌，帶動從產地到餐桌、地產地銷的概念；另一方面，全家人一同走出戶外，透過一張野餐墊重新找回關愛彼此的心。


▲活動現場親子共學共樂將加入彩繪六堆T恤。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.31）

重頭戲萬人野餐日活動將於6月24日上午10時啟動，主辦單位找來屏東在地老字號品牌-多麥綠烘焙美食合作推出融合屏東小農食材的野餐驚喜包，限量1000份的超值野餐包甫推出即造成民眾搶購，為了提倡親子共學共樂的理念，活動現場更加入彩繪六堆T恤、晨間廚房的野餐紅藜漢堡包DIY、氣球城堡、可可特展與不斷電表演等親子互動項目，鼓勵民眾共同走出戶外，並用行動支持在地產業。


▲晨間廚房的野餐紅藜漢堡包DIY。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.31）

關鍵字美和科大六堆園區紅藜漢堡小農食材屏東野餐日
久旱不雨　宜縣議長籲啟動應變機制饒慶鈴怒摃中央　遇功盡往身上攬

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan